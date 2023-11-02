布碌崙華社公園3亞裔衝突 1人遭鐵棒打傷

不少華人使用的卡里巴爾地遊樂場日前發生一起攻擊案件。（取材自谷歌地圖）

不少華人使用的布碌崙 (布魯克林)班森賀一處公園日前發生一起暴力案件，一名亞裔 男子在公園內與另兩名亞裔男子因故發生爭執，並升級成肢體衝突，被對方抄起鐵棒(Metal Pole)攻擊，造成身體多處受傷；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該案發生於10月25日下午5時左右，在18大道 交82街的卡里巴爾地遊樂場(Garibaldi Playground)內，不確定出於什麼原因，52歲的亞裔男子跟另兩名同樣為亞裔的男子開始爭吵，過程中對方一名較為年輕的男子抽出一根鐵棒，往男子身上進攻。

兩人見路人報警後，往不知名方向逃逸，不久後當警員抵達現場，發現受害者渾身是傷，召來救護車送他到信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，雖傷勢嚴重但無性命危險；62分局目前已派出警探介入調查，表示嫌犯和受害者是陌生人、此前並不認識，警方也詢問在場的目擊證人，但因缺乏有利線索，至今都尚未有進展。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。