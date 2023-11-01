紐約客談／拋棄「聖母」外殼 亞當斯才能危機成轉機

紐約市長亞當斯10月7日訪問哥倫比亞，呼籲想偷渡美國的人打消念頭，因為「美國夢」可能變惡夢。(美聯社)

紐約市無證客 人數日前突破16萬，隨之波動的除了納稅人的扶貧負擔，還有拜登總統每況愈下的支持率。而因此事與白宮陷入僵局的市長亞當斯 (Eric Adams)，則或許迎來政治生涯的新機遇—是否能將無證客問題「化危機為轉機」，可能成為其市長連任甚至更上層樓──進軍白宮的突破口。

每位成功連任的市長都有其特殊政績，無論是受歡迎還是收爛番茄，憑藉「黑紅也是紅」的道理在紐約市政壇「名留青史」。比如極端左傾的前任市長白思豪(Bill de Blasio)，因極度打壓特殊高中和資優班，成為紐約市「全面向左轉」的奠基人；還有為紐約市帶來高速經濟與科技發展的前前市長彭博(Michael R. Bloomberg)，將康乃爾大學(Cornell University)科技園區引入羅斯福島，為全力打造東岸「矽谷」不遺餘力⋯⋯

而亞當斯上任以來，雖然接手的是疫後紐約狀況百出的爛攤子，個人能力的發揮空間極大，但「出圈」的政策不是開開無人機，就是玩玩機器巡邏警，這些「三腳貓功夫」是難以令挑剔紐約客心服口服的。無證客的湧入雖然讓人頭大，卻也可能成為亞當斯「逆風翻盤」的突破口，若處理得當，收穫的不僅是白宮的「低頭」，還有紐約客讓他連任的選票。

無證移民人手一機。(記者許振輝／攝影)

根據最新民調，亞當斯關於「無證客危機將摧毀紐約」的說法，雖然讓白宮尷尬，卻獲得近六成紐約客認同，直指聯邦當局應遏止無證客湧入，而不是接受和同化。這與亞當斯一直喊話拜登的理念一致，即聯邦應該在南部邊境有所作為，同時修改庇護權法案，令潛在移民知道紐約不是時刻都張開雙臂。如果亞當斯能夠堅持與民眾站在統一戰線，摒棄民主黨左派「聖母」外殼，以實際有效的政策守住紐約市移民底線，相信選民會給予他公正的回饋。

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