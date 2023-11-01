我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

應對無證客「須堅守人道主義」 馬泰：紐約還有資源安置

記者許君達／紐約報導
市議會進步黨團成員馬泰表示，人道主義是紐約在應對無證客危機時必須堅持的價值觀。(記者許君達／攝影)
市議會進步黨團成員馬泰表示，人道主義是紐約在應對無證客危機時必須堅持的價值觀。(記者許君達／攝影)

雖然聯邦加強了邊境的管控，但紐約市無證客危機仍在持續發酵。對於持續飆升的安置成本和市民的反對態度，代表曼哈頓下城的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，人道主義責任是在當前無證客危機中必須堅守的，從現實看，紐約市也還有足夠的資源和空間用於安置工作。

馬泰目前是市議會進步黨團(Progressive Caucus)和非裔、拉丁裔和亞裔黨團(Black, Latino and Asian Caucus)成員，他的選區位於曼哈頓下城，涵蓋了華埠和下東城(Lower East Side)等曼哈頓華人聚居區。

放棄庇護權法 恐更花錢

馬泰在受訪時首先表示，「居者有其屋」既是人道，也是紐約市庇護權法的要求。他說，讓所有來到這座城市的人能有片瓦遮身、免受飢寒，這不是「奢侈」，而是最基本的人權。如果紐約放棄庇護權法，像舊金山一樣把無家可歸者都趕到街上，那麼用於保障他們生存和所有人安全所需的資金，可能會比將他們安置到酒店要多得多。

針對安置無證客帶給紐約市的財政壓力，市長亞當斯(Eric Adams)今年以來多次警告說，市府難以應對，而從民調結果看，紐約市民對於這場曠日持久的危機也愈來愈不耐煩。

對此，馬泰表示，他並不認為現實情況有如亞當斯所言那麼嚴重。他說，紐約市的財政尚有足夠的資金應對當前的無證客湧入潮，安置無證客不應以削減其他公共事業的開支為條件。馬泰認為，讓安置資金花得更透明和更精明，是目前的首要任務，「在我看來，在行政流程中，總會有『一點點腐敗』存在」，馬泰表示，「因此我們有責任去壓縮腐敗的空間，讓成本更低」。

市長發放帳篷 不負責任

針對亞當斯最近「已無空間安置更多無證客，政府將考慮發放帳篷」的表態，馬泰則以華埠社區的現況予以反駁。他說，「如果讓哥倫布公園(Columbus Park)和羅斯福公園(SDR Park)裡面擺滿帳篷，誰會願意？」

馬泰表示，目前華埠附近有多間閒置的酒店被用來安置拖家帶口的無證客，近一年來，社區對於這些新來者的看法並不負面。對此，華埠的一些社區人士此前也有相似的反饋，認為這些無證客家庭比較遵紀守法、並未給社區帶來不良影響。他說，若把他們都趕到街上去，一定會招來更多的投訴，因此市長發放帳篷的計畫很不負責任。

不過，馬泰對於亞當斯不斷呼籲聯邦政府負責任的表態表示贊成。他說，無證客問題本該是是聯邦責任，紐約市已經盡力，州長和總統都有義務為紐約提供更多的資金支持。「不要再拿人命來做政治籌碼了！」

紐約市為無證移民投入了大量資源。圖為蘭德爾島帳篷裡的無證移民臨時居所。(路透)
紐約市為無證移民投入了大量資源。圖為蘭德爾島帳篷裡的無證移民臨時居所。(路透)
四位來自中非查德共和國(Chad)的無證移民，10月15日結伴遊時報廣場，入境尚...
四位來自中非查德共和國(Chad)的無證移民，10月15日結伴遊時報廣場，入境尚未隨俗，看到一群西語裔裝扮的卡通人物招呼拍照，無證移民好奇心驅使之下，高興與卡通人物合影，但沒想到合照是要付費的，四位無證客不明就裡，雙方語言也不通，經過旁人說明他們的背景，或許也有同理心，收費就免了。四位無證移民也學了一課，度過愉快的時報廣場半日遊。目前四位無證移民被安置在布碌崙無證移民安置中心。(記者許振輝／攝影)

無證客 紐約市 華埠

上一則

金鷹護理中心 老人裝扮迎萬聖節

下一則

無證客將使紐約破產…鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

延伸閱讀

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了
專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」

專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」
紐約客談／應對無證客 政治正確或擊鼓傳花

紐約客談／應對無證客 政治正確或擊鼓傳花
紐約警察學院畢業典禮 5華人圓夢

紐約警察學院畢業典禮 5華人圓夢

熱門新聞

長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全