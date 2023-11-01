應對無證客「須堅守人道主義」 馬泰：紐約還有資源安置

市議會進步黨團成員馬泰表示，人道主義是紐約在應對無證客危機時必須堅持的價值觀。(記者許君達／攝影)

雖然聯邦加強了邊境的管控，但紐約市 的無證客 危機仍在持續發酵。對於持續飆升的安置成本和市民的反對態度，代表曼哈頓下城的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，人道主義責任是在當前無證客危機中必須堅守的，從現實看，紐約市也還有足夠的資源和空間用於安置工作。

馬泰目前是市議會進步黨團(Progressive Caucus)和非裔、拉丁裔和亞裔黨團(Black, Latino and Asian Caucus)成員，他的選區位於曼哈頓下城，涵蓋了華埠 和下東城(Lower East Side)等曼哈頓華人聚居區。

放棄庇護權法 恐更花錢

馬泰在受訪時首先表示，「居者有其屋」既是人道，也是紐約市庇護權法的要求。他說，讓所有來到這座城市的人能有片瓦遮身、免受飢寒，這不是「奢侈」，而是最基本的人權。如果紐約放棄庇護權法，像舊金山一樣把無家可歸者都趕到街上，那麼用於保障他們生存和所有人安全所需的資金，可能會比將他們安置到酒店要多得多。

針對安置無證客帶給紐約市的財政壓力，市長亞當斯(Eric Adams)今年以來多次警告說，市府難以應對，而從民調結果看，紐約市民對於這場曠日持久的危機也愈來愈不耐煩。

對此，馬泰表示，他並不認為現實情況有如亞當斯所言那麼嚴重。他說，紐約市的財政尚有足夠的資金應對當前的無證客湧入潮，安置無證客不應以削減其他公共事業的開支為條件。馬泰認為，讓安置資金花得更透明和更精明，是目前的首要任務，「在我看來，在行政流程中，總會有『一點點腐敗』存在」，馬泰表示，「因此我們有責任去壓縮腐敗的空間，讓成本更低」。

市長發放帳篷 不負責任

針對亞當斯最近「已無空間安置更多無證客，政府將考慮發放帳篷」的表態，馬泰則以華埠社區的現況予以反駁。他說，「如果讓哥倫布公園(Columbus Park)和羅斯福公園(SDR Park)裡面擺滿帳篷，誰會願意？」

馬泰表示，目前華埠附近有多間閒置的酒店被用來安置拖家帶口的無證客，近一年來，社區對於這些新來者的看法並不負面。對此，華埠的一些社區人士此前也有相似的反饋，認為這些無證客家庭比較遵紀守法、並未給社區帶來不良影響。他說，若把他們都趕到街上去，一定會招來更多的投訴，因此市長發放帳篷的計畫很不負責任。