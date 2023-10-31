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201初中霸凌案 市議員紀思庭推文稱雷先生的指控將被撤銷

記者胡聲橋／紐約即時報導
市議員紀思庭發表推文稱雷先生的指控將被撤銷。(圖：紀思庭競選團隊提供)
市議員紀思庭發表推文稱雷先生的指控將被撤銷。(圖：紀思庭競選團隊提供)

市議員紀思庭(Justin Brannan)31日下午1時多發表推文稱，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)將取消對201初中霸凌案被控華裔家長雷先生的指控。推文稱，「在聽取了社區的聲音並仔細審查了這個案件後，布碌崙地檢蔣莎樂將撤銷對雷先生的控罪。感謝布碌崙地檢蔣莎樂先生」。

30日，數百名華裔民眾在蔣莎樂辦公室門前舉行了抗議示威，要求取消對雷先生的控罪。就在布碌崙地檢辦公室門前的抗議活動開始之時，蔣莎樂辦公室工作人員向集會民眾分發了印有聲明的紙張，上面寫道，「我們的檢察官仔細審查這個案子，並與雷先生的法律團隊和社區領導人見面。我們有意撤銷對這名學生父親的所有指控。我們在上周，在集會之前，已經告訴了他們這一點」。

不過，蔣莎樂辦公室工作人員分發的紙條上「有意向撤銷」的措辭以及聲明的不規範，還有引起了華裔民眾的懷疑，州參議員劉醇逸在集會中就表示，聲明不正式，華社需要一份真正的聲明。不過，先前代表社區與蔣莎樂會過面的州眾議員寇頓(William Colton)對蔣莎樂的聲明表示讚揚，他說他相信蔣莎樂會做出正確的決定。

市議員紀思庭發表推文稱雷先生的指控將被撤銷。(圖：紀思庭競選團隊提供)
市議員紀思庭發表推文稱雷先生的指控將被撤銷。(圖：紀思庭競選團隊提供)

布碌崙 華裔 眾議員

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