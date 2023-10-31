201初中霸凌案 逾300華人地檢門前抗議

紐約華社民代、華人機構代表和華裔居民300多人，30日聚集布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂辦公室門前抗議示威，要求撤銷201初中霸凌事件中對華裔家長雷先生的所有控罪。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華社民代、華人機構代表和華裔居民300多人，30日聚集布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室門前抗議示威，要求撤銷201初中霸凌 事件中對華裔家長雷先生的所有控罪。之後，示威人群又遊行到市教育局 門口，要求教育局重視霸凌現象，保護亞裔學生。蔣莎樂30日稱，他有意向取消對受攻擊學生家長的所有控罪。但州參議員劉醇逸表示，地檢必須出具正式聲明，給華社一個交代。

30日上午11時，主要來自布碌崙的華裔抗議民眾聚集市中心蔣莎樂辦公室前，示威者高舉標語，高喊「取消所有控罪」、「自衛不是犯罪」、「我們需要安全的社區，安全的學校」、「打人犯法，自衛無罪」等口號，敦促檢方立即採取行動，撤銷對雷先生的所有七項控罪；與此同時，要求最大限度懲罰那名上門滋事，打傷雷先生的肇事者。

家長反暴力反霸凌聯盟主席陳軼芳指出，雷先生這樣做只是為了保護家人和自己免受迫在眉睫的危險，對他的七項指控是不公正的。亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊說，蔣莎樂承諾兩周內給社區一個完美的交代，希望他能說到做到。陳善莊和美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺一道，共同呼籲華社繼續抗議，繼續施壓。

參與示威的民代包括州參議員劉醇逸、曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳，43區市議員候選人莊文怡、譚瑩瑩和維樂培(Vito LaBella)、23區市議員候選人周國東、華社活動人士凌飛、教育維權人士臧東慧、紐約同心會會長李江華、亞潮萌負責人朱雅婷等都在這次集會上講話，給檢方施壓，聲援受害者雷先生一家。

劉醇逸在集會中發言說，雷先生受七項指控是華裔遭不公正對待的最新例證，華裔不能忍氣吞聲，雷先生原本就不應該被逮捕，布碌崙地檢應該撤銷對雷先生的所有指控；曲怡文表示，她一直在保持雷先生一家與各部門的溝通，以保證雷先生得到公正對待，這起攻擊事件讓學生和家長人心惶惶，學生的安全是最高優先事項，她不希望再看到學生受襲擊的事件；鄭永佳表示，這一事件不僅事關布碌崙，也事關全紐約，社區抗議說明華社是團結一心的，他希望布碌崙地檢能立即採取拿出切實行動，撤銷所有指控。

就在布碌崙地檢辦公室門前的抗議活動開始之時，蔣莎樂辦公室工作人員向集會民眾分發了印有聲明的紙張，上面寫道，「檢察官仔細審查了此案，並與雷先生的法律團隊和社區領袖見了面。我們有意撤銷對這名學生父親的所有指控，我們上周在集會之前，已經告訴了他們這一點」。

對此，劉醇逸在集會講話中將紙張當眾扔掉，他說，地區檢察官辦公室的聲明通常都印在有抬頭的信紙上，他不知道這是什麼東西，他說華社需要一份真正的聲明。

寇頓則對蔣樂莎的這一聲明表示讚揚。寇頓說，他和莊文怡，以及其他華社人士26日曾與蔣莎樂會面，討論201初中的霸凌事件以及對雷先生的控罪，呼籲地檢辦公室盡快完成對這一案件的調查。寇頓說，會面之後，他相信蔣莎樂會對此做出正確的決定。