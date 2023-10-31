專題報導／無證客湧入 曼哈頓中城酒店成庇護所

無證移民排隊進入曼哈頓羅斯福酒店。(記者許振輝／攝影)

紐約市 曼哈頓燈紅酒綠、寸土寸金的中城，隱藏著一座歷史逾百年卻已褪去鉛華的酒店。這裡曾經是共和黨籍的杜威(Thomas Edmund Dewey)1948年競選總統爆冷落敗後，向民主黨籍的杜魯門(Harry S. Truman)認輸之地，如今已不見往日的熙攘繁華。

這家酒店成了無證客 在紐約落腳的第一站，有國民兵把守。每日成百上千的無證客在此獲得安置，他們多來自南美洲，為躲過暴力、擺脫貧困，跋山涉水來到美國，希望找到一片棲身之地。

由於人數眾多，原本容納難民的遊民所早已不堪重負，政府徵用了四星級的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)，以及曼哈頓許多類似擁有完備設施的寓所接待無證客，以不負「移民自由城市」美譽和對「庇護 權」法令(Right to Shelter)的遵守。

曼哈頓羅斯福酒店外，華策會工作人員透過翻譯，協助無證移民。(記者許振輝／攝影)

黃金地段 見貧富兩重天

彷彿與周圍世界是兩個次元，這處無證客新家的四周，是出入摩天大廈的富商巨賈。北部的摩根大通(JPMorgan Chase)投資銀行總部，南面的范德堡一號大樓(SUMMIT One Vanderbilt)，東廂的大中央車站(Grand Central Terminal)……一切似乎都在提醒著無證客們說，他們是多麼「格格不入」，但也好似在暗示紐約已不再如昨。

回溯歷史，無證客從來不是紐約市的問題，不曾想如今在地理上和人心中，他們都居於紐約市的「C位」，令主政者焦頭爛額，撬動著城市未來的發展軌跡。這座遠離美墨邊境的繁華之都，根本來不及思考就在一夕之間被迫接納如此多無證移民；一河之隔的自由女神像，也早已成為旅遊景點，被當地人忘卻了她原本在移民心中的尊崇地位。

無證移民進住羅斯福酒店前，等候登記手續。(記者許振輝／攝影)

庇護之城 成了丟包之城

然而，為了逃離苦難而置生死於不顧的的無證客們不曾忘記。2022年4月，大批難民越過美墨邊境進入德州，該州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)像卸包袱似地，下令以大巴士將他們送往全美各地，以緩解德州壓力，並向拜登政府表達不滿。紐約市作為「庇護城市」，理所當然成了矛盾轉嫁的重心，一車車滿載無證移民的大巴，浩浩浩蕩蕩駛進曼哈頓中城紐新航港局(Port Authority)，市長亞當斯表示，總人數已經累計超過16萬人。

漢璧酒店 首批收留200人

「我們感受到急速飆升的人口對市府工作的挑戰，所以華策會以及許多非營利組織也收到政府的『求援』信號，需要一同參與應對無證客危機。」華策會首席策略官陳天子(Brian Chen)說，位於華埠格蘭街231號的「漢璧酒店」，今年2月開始收容無證移民，首批來了200人，主要以帶孩子的家庭為主，「據我們了解，其實去年11月、12月就已有無證客進入華埠社區」。

曼哈頓華埠「漢璧酒店」早前被改為無證客庇護所。(記者劉梓祁／攝影)

投奔紐約市的無證客，委內瑞拉人在去年占首位。根據聯合國統計，截至今年2月，已有超過700萬難民離開總人口2900萬的委內瑞拉，使得委國成為全球第二大人口外流國。

陳天子發現，也有華人面孔的無證客出現在難民隊伍中，但無法確定他們是從亞洲國家直接「潤」到中南美洲，還是原本就是旅居那裡的民眾。「我們注意到無證客中有華人，他們的需求和別的無證客並無兩樣，主要是希望獲得住所、食物、教育、身份還有工作許可」。

亞裔無證移民搭乘巴士前往無證移民安置中心。(記者許振輝／攝影)

人滿為患 市府軟性驅逐

如今，湧入紐約的無證客主力為非洲國家難民，他們睡在羅斯福酒店外，等待市府提供住所和食糧。但他們錯過了紐約市府「張開雙臂」的黃金時期，得到的答覆是「庇護所已滿，不能保證有空間」。

為了遏止無證客湧入的趨勢，讓他們不再視「白吃的午餐」為理所當然，市府嘗試實施「軟性驅逐令」，要求單身無證客每30天、有家庭的每60天就得重新申請庇護所床位。此舉似乎收到效果，在市府的最新統計中，僅有20%的無證客重新申請入住庇護所，大多數無證移民已經找到其他住所，或接受了市府協助他們前往紐約市以外地區安家的計畫。

來自茅利塔尼亞(Mauritania)無證移民相聚。左邊三位已經來紐約三個月，目前住在曼哈頓，正在找工作。右一住在羅德爾島的安置中心，特地拿了三瓶礦泉水，讓三位「同鄉」洗滌雙腳。(記者許振輝／攝影)

現在紐約市的盛夏早已過去，陰冷的細雨和蕭索的秋風撲面而來，汽車站和地鐵站內席地而睡的遊民已開始轉換安身之處，不少同樣無家可歸的無證客，卻還徬徨在曼哈頓陌生的街道和擁擠的人流中，等待他們的，是一個不確定的明天。