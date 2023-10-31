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紐約客談／應對無證客 政治正確或擊鼓傳花

紐約客談
無證移民排隊進入曼哈頓羅斯福酒店。(記者許振輝／攝影)
無證移民排隊進入曼哈頓羅斯福酒店。(記者許振輝／攝影)

紐約市無證客危機從何而來？有人怪罪德州州長艾伯特用大巴士一車車將無證移民送來紐約，一手製造了這一危機；有人則抱怨市長亞當斯去年「站著說話不腰疼」，一再強調紐約是「庇護城市」， 「張開雙臂歡迎移民」，才刺激德州向紐約輸送無證移民，讓紐約市現出原形。

這兩種說法都有道理。亞當斯起初豪情萬丈擁抱無證客，是出於民主黨的「政治正確」。紐約市雖是各族裔移民的大熔爐，但由於並非處於邊境，無證客的問題從未成為大問題。因此當紐約市數十年前制訂「庇護權」法令(Right to Shelter)時，他們並未預料到如今無證客如潮水般湧來的光景。

而在短短一年間紐約市的無證客就人滿為患後，實用主義者亞當斯已顧不得民主黨的「政治正確」，先以「庇護權」法令「過時和繁瑣」為由，向法院申請暫停執行這一法令，後一再向白宮叫苦，聲稱紐約市將崩潰。他在歡迎和照顧無證客的立場上也一退再退，不僅縮短他們在收容所的居留時間，還親自跑到中美洲，要那些躍躍欲試的偷渡客放棄「美國夢」，以免美夢變惡夢。

艾伯特的做法則有如「擊鼓傳花」，試圖把德州邊境無證客的「包袱」一棒一棒地傳下去，停在誰那裡誰倒霉。他把無證客送到紐約市，成功轉嫁了危機；紐約市也有樣學樣，把他們送往上州甚至加拿大，結果因引起太大反彈，無疾而終，這個花就傳不下去了，只好硬著頭皮自我消化。

平心而論，應對無證客危機，「政治正確」會自討苦吃，「擊鼓傳花」也不可取，說到底，這一困局絕非一州一市所能應付得了，必須在聯邦層級解決。假若聯邦政府仍一邊洞開邊境，一邊又每隔幾年大赦一波無證移民，客觀上就是鼓勵偷渡，無證移民一定會源源不斷地湧進來，成為各層級政府的難題。解決之道在於管好邊境，堵住非法入境管道，同時開闢更多合法移民途徑，公平分配資源。

無證客 紐約市

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