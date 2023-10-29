提前投票首日 周末略顯冷清 亞裔候選人帶動華人參與率

日落公園投票站略顯冷清。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市議會普選提前投票 (Early Voting)28日拉開帷幕，進行普選的38個市議會選區中，華人 聚居地區選情亦值得關注，華社各個投票站在當日均顯冷清，不過相比白人及西語裔，華裔 選民卻為數不少，根據投票站工作人員分析，此次選舉因有諸多亞裔候選人，加上當地華裔組織加重宣傳，使得華裔選民增多。

位於布碌崙(布魯克林)日落公園59街552號的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)，是當地華社的投票站之一，在提前投票當日早上至下午，僅有30多人投票，還未迎來大波人潮。

該選站的負責人表示，一般而言工作日來投票的人還會比周末來得多，畢竟選民很少會在周末時特地出門，但工作日或許會在上班前、下班後，或家長接孩子放學後來一趟。

該投票站的華裔翻譯員林麥克表示，作為提前投票的首投日，難得在周末迎來好天氣，大部分民眾預計忙著出遊或出門辦事，導致當日投票並不積極，接下來幾天及投票日當天，預計會有更多人前來投票。

不過據林麥克的觀察，當日華裔選民的投票人數還是比白人、西語裔來得多，他認為是這次選舉中有亞裔候選人的緣故，加上當地華裔組織加重宣傳，呼籲華人選民踴躍投票。

林麥克還說，此次的投票選民中又以長者為主，而大多選民也都很明確是衝著市議會選舉而來，會再三詢問和確定自己是否填對資料、將票投給心儀的候選人等。

一對華裔老夫婦表示，原本沒有意願要來投票，但身邊的朋友不停說，一定要通過選票來為華人爭取權益，他們思考後覺得挺有道理，趁著當日得空便過來一趟，雖未透露將票投給誰，但他們認為，不管怎樣華裔候選人對華社的情況和需求都會有較深的了解，所以傾向於把票投給他們。

在皇后區法拉盛第20選區的主要投票站紐約童軍俱樂部(Boy's Club)，截至當日下午1時45分前後，有近80人完成投票，預計投票人數的出席高峰將在工作日到來。

第20選區的居民主要由華人及亞洲各國移民組成，比率高達50%以上。現任民主黨市議員黃敏儀(Sandra Ung)，將面臨共和黨白育青(James Lai)及以第三黨獨立參選的陳錦良(Dany Chen)的挑戰。黃敏儀及白育青二人亦在當日現身投票站，呼籲居民踴躍選擇心儀人選。

當日，黃敏儀與母親黃舜連一同前往童軍俱樂部投票站投票。黃敏儀表示，之所以在提前投票首日前去投票，是為了通過自身行動來鼓勵更多居民積極投票，因為每一票都非常重要，且社區需要更大參與度，令人們的聲音被聽到。黃舜連亦說，多年來始終堅持為選舉投票的習慣。

同樣在票站外出現的白育青則表示，希望全體選民重新思考在位市議員的各項行為，他們的行動是否確實在促進社會進步，是否真在改善治安、教育、教育和小商業的環境。他說，因本次選舉任期僅有兩年，故希望居民再做一次理性選擇，重新考慮誰為最合適人選，避免襲擊和搶劫等惡性事件頻繁發生。

此次市選舉局印製的選民指南，依例包含中文，並包括候選人個人背景資料和參選政綱等信息，民眾可登陸網站https://shorturl.at/cqvPZ查看。