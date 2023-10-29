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萬聖節將至 華人家庭採購忙

記者張心／紐約報導
各族裔家庭的孩子們在家長的陪伴下，積極挑選心儀的服裝與道具。(記者張心／攝影)
各族裔家庭的孩子們在家長的陪伴下，積極挑選心儀的服裝與道具。(記者張心／攝影)

隨著萬聖節(31日)的臨近，紐約市各大商場、玩具店和服裝店已經準備好各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購，共同迎接一年一度「不給糖就搗蛋」(trick or treat)的歡樂時刻。

在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的派對城(Party City)，琳瑯滿目的萬聖節商品已經上架，從五彩繽紛的南瓜裝飾，到奇特有趣的鬼怪面具，再到魔法師、公主、超人等兒童最愛的服裝，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。

各族裔家庭的孩子們在家長的陪伴下，積極挑選心儀的服裝與道具，不斷試穿著華麗的公主裙、神秘的巫師袍、驚悚的吸血鬼斗篷等。家長們也在旁拿著手機，從各角度拍攝，留下孩子們美好的瞬間。

華人家長林Amanda正帶著六歲的女兒Eva和五歲的兒子Henry挑選禮服裝扮，他們看中了「哈利波特」(Harry Potter)主題的巫師袍，糾結於究竟是穿哪個學院的衣服，「孩子們很喜歡哈利波特電影，加上往年還沒有做過巫師裝扮，打算試試看。」

林Amanda說，因為家住森林小丘(Forest Hills)，房子門口還要做萬聖節裝飾，打算購買幾個跟人一樣高的骷髏模型，掛在家門口的樹上，與鄰居的南瓜燈做個搭配，給房子增添萬聖節的「鬼屋」氣氛，滿足孩子們過節的心願。

根據市府公告，今年各社區的萬聖節慶祝活動，最早將於31日(周二)下午4時開始。提醒家長做好陪伴工作，因為每年萬聖節都是車禍高發日，兒童被車撞到的風險遠高於平時水平。為了保證安全，全市超過100個地區將採取封路措施，詳情可參考：https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/trickorstreets.shtml。

迪斯尼萬聖節單品備受小朋友們喜愛。
迪斯尼萬聖節單品備受小朋友們喜愛。
在皇后區艾姆赫斯特的派對城，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。(記者...
在皇后區艾姆赫斯特的派對城，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。(記者張心／攝影)
華人家長和孩子看中了「哈利波特」(Harry Potter)主題的巫師袍。(記者...
華人家長和孩子看中了「哈利波特」(Harry Potter)主題的巫師袍。(記者張心／攝影)
琳瑯滿目的萬聖節商品已經上架，吸引消費者的目光。(記者張心／攝影)
琳瑯滿目的萬聖節商品已經上架，吸引消費者的目光。(記者張心／攝影)
各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購。(記者張心／攝影)
各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購。(記者張心／攝影)
在皇后區艾姆赫斯特的派對城，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。(記者...
在皇后區艾姆赫斯特的派對城，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。(記者張心／攝影)
消費者鍾意跟人一樣高的骷髏模型，掛在家門口的樹上，給房子增添萬聖節的「鬼屋」氣氛...
消費者鍾意跟人一樣高的骷髏模型，掛在家門口的樹上，給房子增添萬聖節的「鬼屋」氣氛。(記者張心／攝影)
華人家長和孩子看中了「哈利波特」(Harry Potter)主題的巫師袍。(記者...
華人家長和孩子看中了「哈利波特」(Harry Potter)主題的巫師袍。(記者張心／攝影)
各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購。(記者張心／攝影)
各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購。(記者張心／攝影)

萬聖節 哈利波特 紐約市

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