萬聖節將至 華人家庭採購忙

各族裔家庭的孩子們在家長的陪伴下，積極挑選心儀的服裝與道具。(記者張心／攝影)

隨著萬聖節 (31日)的臨近，紐約市 各大商場、玩具店和服裝店已經準備好各式各樣的萬聖節道具與裝飾，吸引著大批的家長和兒童前來採購，共同迎接一年一度「不給糖就搗蛋」(trick or treat)的歡樂時刻。

在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的派對城(Party City)，琳瑯滿目的萬聖節商品已經上架，從五彩繽紛的南瓜裝飾，到奇特有趣的鬼怪面具，再到魔法師、公主、超人等兒童最愛的服裝，各類「鬼怪」單品應有盡有，令消費者們眼花撩亂。

各族裔家庭的孩子們在家長的陪伴下，積極挑選心儀的服裝與道具，不斷試穿著華麗的公主裙、神秘的巫師袍、驚悚的吸血鬼斗篷等。家長們也在旁拿著手機，從各角度拍攝，留下孩子們美好的瞬間。

華人家長林Amanda正帶著六歲的女兒Eva和五歲的兒子Henry挑選禮服裝扮，他們看中了「哈利波特 」(Harry Potter)主題的巫師袍，糾結於究竟是穿哪個學院的衣服，「孩子們很喜歡哈利波特電影，加上往年還沒有做過巫師裝扮，打算試試看。」

林Amanda說，因為家住森林小丘(Forest Hills)，房子門口還要做萬聖節裝飾，打算購買幾個跟人一樣高的骷髏模型，掛在家門口的樹上，與鄰居的南瓜燈做個搭配，給房子增添萬聖節的「鬼屋」氣氛，滿足孩子們過節的心願。