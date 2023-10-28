我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

黃屏談世報：外派多年 每日必看

記者劉梓祁／紐約報導
駐美多年的中國駐紐約總領事黃屏(左)，27日拜訪世界日報，由世報副董事長李厚維(右)接待。黃屏表示每天必看世界日報，近年則多用手機在車上看新聞。(記者劉梓祁／攝影)
駐美多年的中國駐紐約總領事黃屏(左)，27日拜訪世界日報，由世報副董事長李厚維(右)接待。黃屏表示每天必看世界日報，近年則多用手機在車上看新聞。(記者劉梓祁／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏27日拜訪世界日報紐約社時表示，他每天都會閱讀世界日報，也肯定世界日報對華人的貢獻。

黃屏與副總領事錢進27日到訪世報紐約社，由世報副董事長李厚維、社長張宗智、總編輯何振忠接待。

黃屏表示，自上世紀末接受駐外任務起，便開始閱讀世報，至今已成為每日必讀的新聞報章。

他說，由於早年間負責僑務工作，並被派駐國內多個城市，世界日報為他提供了珍貴的資訊和信息，幫助了解僑界和華人社區的重要事件。

這是黃屏接任駐紐約總領事後，首次訪問世報；他表示，自2018年上任現職至今將近五年，期間因為新冠疫情減少許多活動；目前雖工作繁多，閱報時間較少，但仍可透過手機閱讀新聞，尤其在車上的移動時間，反而有更多時間掌握訊息。

他說，雖然如今信息的傳播方式發生重大改變，但仍會閱讀電子版世界新聞，希望其與全部華文媒體都能在數字時代繼續創新，為讀者提供有深度、有價值的新聞和信息。

張宗智介紹，世界日報除了紙本，在數位載具及世界新聞網的官網上，也都可以閱讀如同報紙的全版新聞，全美國各地的讀者，可以選擇最方便的方式閱讀世界日報提供的服務，並接收到最新的訊息。

黃屏是2018年11月15日抵紐約就任，是第13位中國駐紐約總領事；他到紐約之前，擔任中國駐辛巴威（津巴布韋）大使。

世界日報 華人 世界新聞網

上一則

華生遭霸凌 華社30日地檢抗議持續

下一則

報告：皇后區為全國最火租房地段

延伸閱讀

數百名示威群眾湧入促加薩停火 紐約關閉中央大車站

數百名示威群眾湧入促加薩停火 紐約關閉中央大車站
紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變
前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC

前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC
張忠謀、蔡崇信紐約對話 憂心美中「脫鉤」

張忠謀、蔡崇信紐約對話 憂心美中「脫鉤」

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中