黃屏談世報：外派多年 每日必看

駐美多年的中國駐紐約總領事黃屏(左)，27日拜訪世界日報，由世報副董事長李厚維(右)接待。黃屏表示每天必看世界日報，近年則多用手機在車上看新聞。(記者劉梓祁／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏27日拜訪世界日報 紐約社時表示，他每天都會閱讀世界日報，也肯定世界日報對華人 的貢獻。

黃屏與副總領事錢進27日到訪世報紐約社，由世報副董事長李厚維、社長張宗智、總編輯何振忠接待。

黃屏表示，自上世紀末接受駐外任務起，便開始閱讀世報，至今已成為每日必讀的新聞報章。

他說，由於早年間負責僑務工作，並被派駐國內多個城市，世界日報為他提供了珍貴的資訊和信息，幫助了解僑界和華人社區的重要事件。

這是黃屏接任駐紐約總領事後，首次訪問世報；他表示，自2018年上任現職至今將近五年，期間因為新冠疫情減少許多活動；目前雖工作繁多，閱報時間較少，但仍可透過手機閱讀新聞，尤其在車上的移動時間，反而有更多時間掌握訊息。

他說，雖然如今信息的傳播方式發生重大改變，但仍會閱讀電子版世界新聞，希望其與全部華文媒體都能在數字時代繼續創新，為讀者提供有深度、有價值的新聞和信息。

張宗智介紹，世界日報除了紙本，在數位載具及世界新聞網 的官網上，也都可以閱讀如同報紙的全版新聞，全美國各地的讀者，可以選擇最方便的方式閱讀世界日報提供的服務，並接收到最新的訊息。

黃屏是2018年11月15日抵紐約就任，是第13位中國駐紐約總領事；他到紐約之前，擔任中國駐辛巴威（津巴布韋）大使。