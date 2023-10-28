古銑賢畫展開幕 黃屏到場支持

古銑賢「大彩無垠」畫展開幕。(記者劉梓祁／攝影)

著名華人 畫家古銑賢於27日在皇后區世界日報 文化藝廊舉辦「大彩無垠」作品展覽開幕式，共展出50幅山水畫作，以展現「古今融合」、「中西共存」的創作理念，為中華文化的海外推廣創造機會，並啟發社區對藝術和文化的熱愛和探索。

本次開幕式到場嘉賓除中國駐紐約總領事館總領事黃屏及副總領事錢進外，還有北美世界日報副董事長李厚維、紐約社社長張宗智，並共同剪綵。儀式中，古銑賢表示，曾在1998年文化藝廊開幕時親臨現場，如今時隔20餘年「重回故地」，心中感到無比溫暖和親切。

古銑賢說，本次所展出作品以色彩的濃烈和層次的多樣為特色，在中華水墨畫的技巧特點上，加入了潑墨畫法及西方藝術的色彩和光暗應用。他指出，本次展覽便希望體現「古今融合」和「西為中用」的概念，把一脈相承的傳統中國藝術思想與現當代藝術理念充分融合，令傳統和現代、東與西方、寫實與寫意、具象與抽象於一體。

初次到文化藝廊參觀畫展的黃屏說，古銑賢曾在世界日報供職數十年，不僅對華文媒體發展有突出貢獻，本職之外亦有較深的藝術造詣和修養，在兩岸三地間「以畫為媒」，分享中華文化和藝術。黃屏還表示，文化是中華民族的精神家園，繪畫是重要組成部分，而古銑賢筆下融合了現代和西方文化外，還有利於讓世界認識中國和其民族特性。