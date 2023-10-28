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世報專訪亞當斯：有信心繼續獲華社支持

記者張心／紐約報導
亞當斯承諾自己將在保護資優班、特殊高中、打擊仇亞犯罪議題上，始終與亞裔選民站在同一戰線。（市長辦公室提供）
亞當斯承諾自己將在保護資優班、特殊高中、打擊仇亞犯罪議題上，始終與亞裔選民站在同一戰線。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)27日接受本報獨家專訪，透露到訪中國六次，深受上海等地的科技發展影響，激勵他推動紐約市數字化轉型；亞當斯也承諾自己將在保護資優班、特殊高中、打擊仇亞犯罪議題上，始終與亞裔選民站在同一戰線。

對於仇亞犯罪依然令亞裔不敢出門的現狀，亞當斯表示，他知道即使仇恨犯罪數量已經在下降，但讓人心真正感到安全還是一個難關。過去兩年，他推動市警局和地區檢察官在打擊仇亞犯罪上加強工作，下一步則會將重點放在加強亞裔維權教育上，令民眾知道如何識別潛在仇恨、安全掌握證據、正確描述案情並及時報案。

面對近年選舉中，華裔社區「轉紅」支持共和黨的現象，亞當斯認為，根據統計數據，民主黨籍的華裔選民仍然占大多數，自己有信心繼續得到華人社區的選票。他表示，從政多年，他深知華裔的關注焦點，比如追求優質教育、擔心公共安全、看重小商業發展等，自己會堅持資優班、特殊高中，積極改善仇亞犯罪局面，並在助力小商家發展上不遺餘力，「我相信自己仍然會獲得亞裔的大力支持。」

對於曼哈頓華埠反對社區監獄的呼聲，亞當斯表示，2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄的計畫不現實，但處理該問題所花費的預算比計畫高出數十億元，所以他主張安全地減少監獄人口，召集委員會、請各方共同協商得出最優解，華埠監獄與拘留中心也會依此方式商議。

亞當斯今年以來不斷將無人機、巡邏機器人、虛擬遊戲等前沿科技引入紐約，他透露，是因曾六次到訪中國，在上海等地學到了很多數字化轉型知識，對以高新技術解決救援、盜竊、教育問題印象深刻。「中國從孔子到現代科技，都對我的政策制定有很大啟發。紐約市是一個兼容並包的城市，我們應該開放地接受不同文化優點，助力城市的建設發展。」

亞當斯 亞裔 監獄

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