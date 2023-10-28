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紐約普選提前投票開跑 華人選區看點多

記者鄭怡嫣／紐約報導

紐約普選提前投票(early voting)今天開始，除少數地方檢察官與民事法官選舉外，今年51個紐約市議會選區中，共有38個選區將進行普選，布碌崙(布魯克林)及皇后區的華人聚居地區，也有不少候選人值得關注。

最受華人關注的布碌崙第43選區，繼民主黨候選人莊文怡在初選中、以高得票率戰勝對手陳偉儀及伍溢文，她將在普選中面臨以共和黨出線的譚瑩瑩，及以保守黨出線的維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)。

第43選區為新畫選區，有約54%亞裔，雖民主黨註冊選民多於共和黨，但在去年州長選舉，共和黨李修頓(Lee Zeldin)在部分街區的得票率要高於民主黨霍楚(Kathy Hochul)，故曾被外界預測勝負難料，不過在維樂培以33票在初選中落敗並繼續代表保守黨再次征戰後，輿論則較普遍認為這將分散保守派的票數。

布碌崙南區第47選區則被視為選情激烈，此前的選區重畫致使兩位現任市議員——民主黨紀思庭(Justin Brannan)及在去年轉為共和黨的李凱健(Ari Kagan)不得不來上一場「尖峰對決」，紀思庭在黨內根基較穩，數天前獲市長亞當斯(Eric Adams)背書，這也是亞當斯在今年地方選舉首次支持一名候選人，不過，李凱健因與華人理念契合，長期以來也得到了華社相對穩定的支持。

華人眾多的東北皇后區，則有不少二度對決，例如第20選區現任民主黨黃敏儀，將二戰共和黨白育青，在目前亞裔人口已占37.9%的第19選區，兩年前以387票之差落敗的政壇老將艾維樂(Tony Avella)，也再一次向現任共和黨帕拉迪諾(Vickie Paladino)發起挑戰。此外，皇后區也能看到部分共和黨及保守黨的華人新晉此次參選，例如第25選區及第23選區的候選人曹艾莊與周國東(Bernard Chow)。

在長島納蘇郡，亦有兩位華裔候選人值得關注，曾為納蘇郡大頸圖書館(Great Neck Library)董事會首位華人主席的顏偉華，將代表民主黨參選該郡第10選區郡議員(County Legislator)，他已獲得參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及國會議員孟昭文背書，劉巧怡(Christine Liu)則將競選該郡主要市鎮之一北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員。

各選區的提前投票地址，可前往https://findmypollsite.vote.nyc/查看。

共和黨 民主黨 華人

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