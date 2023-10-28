我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

紐約客談／拋開左右走中道的亞當斯

紐約客談

紐約市亞當斯(Eric Adams)27日接受了「世界日報」專訪，利用行車的時間回答了治安、黨派、教育、社區監獄、高新技術等多個議題，能感受到這位出身警察的市長，在措辭方面並沒有典型老牌政客的油腔滑調，卻在接地氣的措辭中透露出一絲天性的魯直。

但這不代表他不具備政客的嗅覺。亞當斯非常清楚自己若想贏得華人社區支持，哪些議題要著重解決，哪些組織票倉應優先爭取，而這或許就是他能在兩年前打敗楊安澤的根本原因。就像他在採訪中所說，自己浸潤在社區的時間夠久，從布碌崙(布魯克林)區長時期，就注重分析亞裔需求，於是很明白亞裔的命門是什麼。

比如他會多次主動提及對資優班、特殊高中的維護，會把改善治安打擊仇亞犯罪放在重點，會強調自己對小商家的支持，渴望得到華人商會的堅定選擇。甚至在無證安置的問題上，他也對社區遊民所等亞裔關注點十分敏感，用詞字斟句酌。不可否認，亞當斯與民主黨近年主流的社會主義左傾漸行漸遠，在許多政治問題上選擇以實用主義解決。面對如今紐約市亞裔全面「轉紅」的趨勢，他依舊在其中看到自己的機會——即華裔中民主黨仍占大多數。

「拋開左右走中道」，這樣的想法比較符合中華儒家理念，而亞當斯也在採訪中主動提及，自己確實頗受儒釋道文化影響，對於中國的歷史和現代科技化的發展充滿興趣。這也能理解他為什麼要在公校推廣冥想、素食、喝水養生等東方理念，哪怕遭受外界非議。但採訪中的亞當斯，也巧妙收斂著自己對東方文化的偏愛，落腳在這也是紐約多元熔爐的一部分，「畢竟好的事物，人人都應該持開放的心態學習。」

亞當斯 亞裔 紐約市

上一則

譚瑩瑩 籲市議會推子女霸凌追究父母法

下一則

猴嶼聯誼會敬老晚宴 近百人出席

延伸閱讀

轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地
現代汽車28、29日防盜裝置免費升級

現代汽車28、29日防盜裝置免費升級
市議會選舉 亞當斯首表態挺紀思庭

市議會選舉 亞當斯首表態挺紀思庭
緬因州槍手在逃 警：對紐約市無威脅 但已準備好應對危機

緬因州槍手在逃 警：對紐約市無威脅 但已準備好應對危機

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中