紐約客談／拋開左右走中道的亞當斯

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)27日接受了「世界日報」專訪，利用行車的時間回答了治安、黨派、教育、社區監獄、高新技術等多個議題，能感受到這位出身警察的市長，在措辭方面並沒有典型老牌政客的油腔滑調，卻在接地氣的措辭中透露出一絲天性的魯直。

但這不代表他不具備政客的嗅覺。亞當斯非常清楚自己若想贏得華人社區支持，哪些議題要著重解決，哪些組織票倉應優先爭取，而這或許就是他能在兩年前打敗楊安澤的根本原因。就像他在採訪中所說，自己浸潤在社區的時間夠久，從布碌崙(布魯克林)區長時期，就注重分析亞裔 需求，於是很明白亞裔的命門是什麼。

比如他會多次主動提及對資優班、特殊高中的維護，會把改善治安打擊仇亞犯罪放在重點，會強調自己對小商家的支持，渴望得到華人商會的堅定選擇。甚至在無證安置的問題上，他也對社區遊民所等亞裔關注點十分敏感，用詞字斟句酌。不可否認，亞當斯與民主黨近年主流的社會主義左傾漸行漸遠，在許多政治問題上選擇以實用主義解決。面對如今紐約市亞裔全面「轉紅」的趨勢，他依舊在其中看到自己的機會——即華裔中民主黨仍占大多數。

「拋開左右走中道」，這樣的想法比較符合中華儒家理念，而亞當斯也在採訪中主動提及，自己確實頗受儒釋道文化影響，對於中國的歷史和現代科技化的發展充滿興趣。這也能理解他為什麼要在公校推廣冥想、素食、喝水養生等東方理念，哪怕遭受外界非議。但採訪中的亞當斯，也巧妙收斂著自己對東方文化的偏愛，落腳在這也是紐約多元熔爐的一部分，「畢竟好的事物，人人都應該持開放的心態學習。」