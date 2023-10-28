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譚瑩瑩 籲市議會推子女霸凌追究父母法

記者顏潔恩／紐約報導
譚瑩瑩呼籲市議會推霸凌相關提案。(本報檔案照)
譚瑩瑩呼籲市議會推霸凌相關提案。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)201初中華生遭霸凌事件及其引發的後續毆打案件，至今仍是華社討論的重點；正在競選布碌崙第43選區市議員的共和黨候選人譚瑩瑩日前表示，目前已致函給市議會51名議員，要求推出一項名為「追究父母子女霸凌行為」的提案，以實際的行動解決並避免校園霸凌事件的繼續發生。

譚瑩瑩指，近日華社傳出的校園霸凌事件，已引起社會的恐慌和憂慮，導致很多華人家長擔心自己的孩子也會成為受害者，關切教育的她也感同身受；她認為，現在的霸凌法案無法有效地去防止暴力的發生，更沒有太大的震懾作用，另外反霸凌教育也不單只是學校的責任，更是家長應該和孩子們討論的事。

她所提出的「追究父母子女霸凌行為」提案，將從家長的角度出發，促使他們履行教育的責任，而這項法案將適用於涉及霸凌的11至18歲青少年。

她建議廣推反霸凌教育，被判斷有霸凌罪的孩童必須和家長也一起參與至少20小時的反霸凌課程進行學習、再來則是參加為期兩個月的輔導課程，致力於找到霸凌的根本原因，一次性杜絕霸凌行為。

除了接受訓練和輔導外，家長也可能會收到罰款，以強化問題的嚴重性和減低再犯的可能性；最後，若孩子再次被認定有霸凌行為，那麼罰款和輔導時間都需要以再犯的次數而依次增加，稱為「分級制裁」。

譚瑩瑩相信，通過家長對孩子的行為負責，可以採取更積極主動和合作的方式來解決校園霸凌、以及孩子們長大後可能在社區做出暴力的行為，「我們理解教育是學校和家長的共同責任，這項法案能加強這種夥伴關係。」

霸凌 教育 布碌崙

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