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華生遭霸凌 華社30日地檢抗議持續

記者顏潔恩／紐約報導
華社組織27日召開記者會，表示30日的示威繼續。(記者顏潔恩／攝影)
華社組織27日召開記者會，表示30日的示威繼續。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)與幾名華裔社區人士，日前與布碌崙地方檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)針對201初中華生遭霸凌、其父親雷先生遭控罪等情況會晤，此後華社就因是否繼續組織到布碌崙地檢辦公室門前示威抗議而意見分裂；華社組織27日召開記者會，表示還是會給檢方施壓，30日(周一)的抗議計畫將持續進行。

親自與蔣莎樂會面的寇頓，向華裔家長匯報當日的會晤情況，提到在會面的數日以前，他在活動上遇到對方而提出想要針對霸凌事件進行深度的交流，傳達當地華社的心聲之餘，並確保檢方有掌握到完整的資訊，在司法程序中作出正確的判斷。

寇頓對蔣莎樂的接待感到滿意，指對方還特地請來三名調查該案的高層員工，詳細解釋他們的辦案程序；一般而言案件少說都要好幾個月，但因了解華社對此的迫切態度而加快了調查進度，目前已步入尾聲，只需再盤問一、兩個證人，案件也已定於11月6日開庭，相信很快便有結論。

「蔣莎樂跟其他的檢察官不一樣，他願意派團隊到華社徹底調查，並搜集所有的事實以確保結果是公正的」，寇頓也相信有錯的人最終將被全盤起訴，布碌崙地檢也會給無罪的人歸還公道。

這場會晤結束後，華社開始傳出分裂的聲音，有人要求取消30日的示威，引發另一群籌備已久的華裔家長的不滿。

代表華裔家長的藏東慧說，無論抗議是否會起到撤罪的作用，家長還是要站出來執行這項示威，向布碌崙地檢施壓；儘管蔣莎樂聲稱「結果會令華社滿意」，但華人家長也擔憂檢方會出爾反爾，且也無法承諾雷先生的所有控罪一定會被撤銷，直到情況真正變得明朗以前，不會掉以輕心。

亞裔維權大聯盟負責人陳善莊表示，30日(周一)上午11時，將在布碌崙市中心傑街(Jay St.)350號的地檢辦公室前集合抗議示威；為鼓勵華人參與，組織者準備了專車接送，民眾可在當日的早上9時30分，在日落公園9大道54街、戴克高地201初中學校門口、班森賀的86街1755號的三個地點前上車，任何相關問題，可聯絡黃啟旺(917)254-3529，或李子清(347)955-7520。

布碌崙 華裔 華人

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