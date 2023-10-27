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緬因州槍手在逃 警：對紐約市無威脅 但已準備好應對危機

記者劉梓祁／紐約報導
市警總局局長卡班表示並無威脅存在。(記者劉梓祁／攝影)
市警總局局長卡班表示並無威脅存在。(記者劉梓祁／攝影)

由於緬因州安德羅斯科金郡(Androscoggin County)日前發生大規模槍擊事件，至少造成18人死亡、數十人受傷，但槍手仍在逃亡，引發當地及周邊居民恐慌；對此，紐約市亞當斯(Eric Adams)與市警總局局長卡班(Edward Caban)等警方官員表示，雖未有證據指槍手將對本市造成威脅，但已做好應對危機的準備，並已派出調查員至現場協助抓捕。

卡班表示，雖然距離事發地僅有五個小時車程，但紐約市並無特定的、可信的威脅存在，且市警已派遣調查人員前往緬因州，並在城市入口處增加了額外的安全措施。市警巡邏長切爾(John Chell)補充說，大都會運輸署(MTA)官員已向過境系統的每位警員發送了嫌犯的照片和車輛信息，原因是出於「極度謹慎的考慮」，並亦部署航空部門。

市警情報與反恐局副局長韋納(Rebecca Weiner)指出，團隊已正通過特定系統監控情報信息，其連接有全國數百個執法部門，共享有關恐怖主義的線索。她說，非常有信心該槍手對紐約市不構成威脅，且沒有「政治或意識形態傾向」。

根據市警，自槍擊案的消息傳出後，警方便開始與緬因州警察保持聯絡以確保市民安全，並提供協調和協助。亞當斯和卡班亦指出，在此事件發生後，市內許多地方的緊張局勢也在加劇，原因是以色列和加薩地區的戰爭。

市長亞當斯等人指緬因州槍手並未對紐約市造成威脅。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯等人指緬因州槍手並未對紐約市造成威脅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 緬因州 亞當斯

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