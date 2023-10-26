紐約州獲撥3.6億 補貼冬季取暖

聯邦參議員陸天娜宣布紐約州從聯邦家庭能源補助計畫中獲得了3億6000萬元資金，用於今年冬季取暖補貼。(美聯社)

紐約州 國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)25日宣布，從聯邦家庭能源援助計畫(LIHEAP)中獲得大約3億6000萬元資金，將用來幫助紐約州數以千計的家庭支付冬季取暖及設施維修費用。

截至今年7月，通過紐約州的家庭能源補助計畫(HEAP)獲得資金援助的家庭超過170萬，補助總金額達4億2800萬元，補助的內容包括冬季取暖和夏季空調所需的能源開支，以及為維修或更換不安全的供暖及製冷設備所需的開支。

陸天娜表示，聯邦資金的注入為紐約州部分家庭解決了燃眉之急。不過，從過去陸天娜的情況看，這筆錢還不夠為所有符合補助條件的家庭帶來保障，為此，她參與連署了發給白宮管理和預算局(White House Office of Management and Budget)局長楊恩(Shalanda Young)和聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)的參院兩黨信函，要求聯邦為此計畫投入更多資金。

信中強調，由於通膨和俄烏戰爭導致的能源價格高企，使更多的美國家庭面臨取暖困難。去年以來，各州的LIHEAP申請數量最多增加了20%，由於資金有限，各州在為自己的低收入 家庭提供相關補助時都面臨手頭緊缺。

紐約2023年冬季的HEAP補助從11月1日起開始申請。紐約市 範圍內的居民可登錄access.nyc.gov填寫在線申請表，紐約市外的居民可登錄myBenefits.ny.gov申請，此外，所有紐約州家庭也可通過本地HEAP地區網點進行線下申請。如果錯過11月的申請季，還可以從2024年1月2日起通過地區網點申請緊急補助，緊急補助無法線上申請。