庇護所爆滿 市府擬給無證客發帳篷

紐約市無證客庇護所人滿為患，消息人士透露，市府計畫為新來的無證移民發放帳篷，並在公共公園中設立露營式庇護區。(路透)

由於紐約市無證客 數量已超過13萬，庇護 所早已人滿為患，市長亞當斯 此前警告，無證客睡大街只是時間問題；消息人士透露，紐約市府計畫為新來的無證移民發放帳篷，並在公共公園中設立露營式庇護區。

根據最新數據，目前共有6萬5000多名無證客住在全市200多個庇護所中，空間已基本用盡。市府消息人士25日確認稱，市長亞當斯(Eric Adams)和相關官員正在討論帳篷營地的具體位置，持續尋找著可利用的大型戶外空間，以安置源源不斷湧入的無證移民。

市府此前已在蘭德爾島(Randall's Island)與皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁的停車場，分別建設了兩個大型帳篷作為人道主義緊急救援中心，以安置數百名單身的無證移民。如今，更多公立公園和大型戶外空間列入新址考量，市府發言人表示，「所有的選項都在考慮之中。」

亞當斯在此前的記者會上，並未主動提及為新無證客發放小帳篷的可能性，但他表示，自己的辦公室正在努力尋找一個「人道主義的解決方案」，以應對超負荷的庇護所。當被問及無證客是否會住在公園中時，亞當斯承認，自己已與其他接收無證客的州討論過如何管理帳篷城，並認為「帳篷很昂貴」，可市府提供的住宿又必須確保無證客有洗手間與洗澡間。

此外，為了遏止無證客湧入的趨勢，市府此前嘗試「軟性驅逐令」，要求擔任無證客每30天、有家庭的每60天重新申請庇護所床位。此舉似乎達到效果，在市府的最新統計中，僅有20%的無證客重新申請了庇護所，而大多數的無證移民已經找到了其他住所，或接受了市府協助他們前往紐約市以外地區安家的計畫。