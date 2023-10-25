已無安置空間 紐約市長警告無證客將睡大街

亞當斯在24日表示，紐約市或已無安置空間，無證客流落街頭只是「時間問題」。(美聯社)

紐約市近來不斷湧進的無證客 ，不僅令市府財政支出承受巨大壓力，也使城市面臨潛在的住房和土地危機，為此市長亞當斯 (Eric Adams)多次呼籲暫停庇護 法案及聯邦發放工作許可，但至今情況仍未有實質改變；因此，亞當斯在24日表示，紐約市或已無安置空間，無證客可能要流落街頭。

在當日的記者問答會議上，亞當斯指紐約市已經「沒有空間」，並認為現在所有的安置空間都已提供予無證客，因此擔憂無證客流落街頭。他說，希望人們明確認識到，目前危機的跡象已開始顯現。早前，由於潛在的危險條件，市消防局(FDNY)關閉了數個緊急收容所。

亞當斯表示，他的辦公室正在與專家合作，尋找解決之道。全市庇護系統除了為6萬餘名無證客提供服務外，還為遊民提供照護服務。他還指，在庇護系統逐漸滿員的背景下，無證客、遊民流落街頭只是「時間問題」，會使多人受到「傷害」，因此需要管理。

雖未有談論是否將設立更多人道緊急響應和救援中心以收容無證客，但亞當斯表示市府在尋找其它「大型空間」。他補充說，必須儘可能地將其本地化，確保接受照護者擁有特定的衛生間或淋浴設施。

亞當斯直言，政府當下正在應對的是資源枯竭問題，其將直接威脅提供基本服務的能力，而庇護所的開銷卻不菲，因此「不能允許這種情況發生」。他還表示，儘管支持無證客的移民維權團體反對，但市府仍在試圖暫停「庇護權」法(Right to Shelter)。

另外，根據州長霍楚(Kathy Hochul)，目前共有約3萬2000個就業機會可供無證客爭取，但聯邦工作許可批准流程的瓶頸導致這些機會大多未被填補。然而，民調顯示僅有37%的州內居民贊同她處理移民問題的方式，而有52%不滿意。

霍楚表示，自二戰後以來，目前是人類規模最大的移民潮，而且其主要在紐約市大規模展開，因此理解人們的沮喪情緒，相信隨著時間的推移，將得到解決方案。