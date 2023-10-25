近6成選民 認同「無證客危機將摧毀紐約」

近6成紐約客認同市長亞當斯「無證客危機將摧毀紐約」的說法。圖為無證客在曼哈頓中城庇護所門口等待。(記者張心／攝影)

根據錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)24日公布的最新民調 顯示，近6成紐約客認同市長亞當斯(Eric Adams)「無證客 危機將摧毀紐約」的說法，並批評全市治安正在迅速惡化；無證客問題處理不當，也導致總統拜登 在紐約州的民調急速下滑。

民調顯示，僅管紐約客不讚賞亞當斯處理無證客的工作，但58%的選民非常認同他上月曾發表的悲觀言論，即「無證客危機將摧毀紐約」。

「我們很少看到至少有79%的民主黨人、共和黨人、獨立人士、男性、女性、上州居民、下州居民、非洲裔、白人、西語裔、天主教徒、猶太人和新教徒的看法都完全一致，都認為無證移民是個嚴重的問題。」民調工作人員格林柏格(David Greenberg)表示，甚至大多數的非洲裔和西語裔選民，也都認同亞當斯的悲觀言論。

民調指出，絕大多數的紐約客認為，當局應該努力減少無證客的湧入，而不是接受和同化他們。而因為無證客問題處理不當，總統拜登的民調本月大幅下降，僅領先共和黨前總統川普九個百分點，差距比9月時縮短了12個百分點，也遠不及2020年贏得大選時的三分之一。

民調發現，65%的紐約州選民認為，在拜登的領導下，美國正在走向錯誤的方向；55%的選民對拜登持反對的看法；52%的選民希望看到民主黨派出另一位候選人參加「2024總統大選」。

州長霍楚(Kathy Hochul)的民調也較上月下滑，目前有45%的選民認可她的工作，還有45%對其表現持否定態度。

錫耶納學院研究所還通過民調發現，犯罪問題依然是紐約客關心的重點。即使市警局統計數據顯示，紐約市犯罪率已經大幅下降，但僅有9%的選民認同「犯罪情況有所改善」，57%的選民仍然覺得「犯罪情況正在持續惡化」。