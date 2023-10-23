布碌崙8大道凌晨爆槍擊案 華裔卡拉OK廳外 非裔混戰 兩人受傷

槍擊案事發現場，槍手開槍場面。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 附近22日凌晨發生槍擊 案，共有兩名非亞裔男性在這起槍擊案中受傷。截至22日下午6時，警方未因該案逮捕任何人。警方呼籲民眾提供線索，以便將該案嫌犯盡早逮捕歸案。

槍擊案附近一家中餐館的玻璃被擊穿。(記者胡聲橋/攝影)

這起槍擊案發生在市警66分局的轄區內，案發地點為距離8大道僅有一街之隔的波羅園(Borough Park)60街交9大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)之間，在一家華人 經營的卡拉OK廳門前不遠的地方。

警方稱，案發時間為22日凌晨1時50分。案發現場多人打架，然後有人開槍，導致兩名20多歲的非亞裔男性受害者腿部中彈，受傷者被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受治療，目前傷情穩定。

案發現場的視頻顯示，大約十幾個人在人行道上相互推搡，拳打腳踢，還有人被打倒在地，現場一片混亂，有人大喊大叫。這時一輛轎車停在馬路中央，一人手持棍棒衝入戰團，擊打多人。這名持棒者的威力似乎震懾了一些人，有人選擇離去，但有人還繼續撕打，還有人聚到旁邊的一家卡拉OK廳門口，視頻顯示，歌廳門口有人出入。

正當這時，一名穿黑色外套，藍色牛仔褲的男子從車後箱拿出槍，眾人看到槍後，馬上散開。槍手在短時間內朝眾人開了十幾槍，包括朝載著手持棍棒者，從現場離開的轎車開了三槍。開槍者隨即上了自己的車，加足馬力，駕車逃離現場，在逃離時又開了一槍。

身為輔警的紐約華人聯合會理事長黃啟旺轉述附近卡拉OK廳老闆的話說，歌廳現在也會有非裔顧客來消費，當晚就接待了一群非裔顧客。據這位老闆說，是這群非裔顧客的朋友一開始在門外爭吵，接著又發生了打鬥和槍擊事件，但歌廳內沒有發生暴力事件。

槍擊案附近一家中餐館的玻璃被擊穿。(記者胡聲橋/攝影)

警方趕到後，迅速封鎖了現場。封鎖直至22日中午才解除。事發現場，有兩家華人店鋪受損，一家中餐廳和一家家具店的玻璃被擊穿。

華裔居民許俊龍的辦公室就在這家卡拉OK廳的馬路對面。許俊龍說，這條街平時很安靜，他連搶劫案都沒有聽說過，應該說是比較安全的一條街，沒想到會上演那麼一幕。黃啟旺認為，8大道現在的治安情況越來越差，他認為這主要是因為現在法律太鬆造成的，罪犯該抓就抓，抓了就放，只會讓犯罪活動越來越猖獗。