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為感恩節遊行讓路 堵車費裝置推遲安裝

記者高雲兒／紐約報導
為了即將到來的感恩節遊行，大都會運輸署(MTA)的堵車費基礎設施安裝將暫停。(記者和釗宇／攝影)
為了即將到來的感恩節遊行，大都會運輸署(MTA)的堵車費基礎設施安裝將暫停。(記者和釗宇／攝影)

為了即將到來的感恩節遊行，大都會運輸署(MTA)的堵車費基礎設施安裝將暫停；且在今年之後，每逢遊行，這些設施都必須拆除，然後重新安裝。

為了將於明年開始實施擁堵費計畫，MTA已經完成了大約30％的堵車費基礎設施安裝；但這項計畫將在最近暫時擱置，須到梅西感恩節遊行結束再重啟，因為這些計費設施可能會妨礙巨型氣球遊行，擾亂慶祝氛圍。

MTA表示，地處梅西感恩節遊行路線的中央公園西路(Central Park West)和60街，將在11月23日遊行過後開始安裝堵車費基礎設施，但具體日期未知；而且之後的每次遊行前，這些設施都必須拆除，然後重新安裝。

MTA的一位發言人表示，「未來幾年的遊行日，市中心區域的堵車費基礎設施，將與其他街道基礎設施一樣，會在遊行開始時拆卸，然後在遊行結束後重新安裝，就像紅綠燈一樣」。

紐約市府之前在類似的遊行準備中採取了相似措施，監督拆卸和重新安裝道路設施，如路燈和路標，以保證遊行的順利進行。

但目前，每年拆卸堵車費收費設施和掃描儀的成本還不清楚；MTA的發言人表示，這一數字已經包括在MTA於2019年與TransCore簽訂的價值超過5億元的合同中，TransCore是負責建設堵車費基礎設施和技術的機構。

而且，堵車費何時開始實施目前也未可知，但大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)表示，堵車費計畫仍將於明年春季開始實施；費用的具體數額還未確定，但根據已有方案，費用將在9元至23元之間。

官方表示，MTA正在考慮為夜間進入城市的車輛以及來自公共交通不便利地區的低收入通勤者提供折扣，範圍在4到7元；MTA預測，一旦堵車費生效，進入收費區域的車輛將減少20％，預計每天大約有70萬輛車進入收費區域。

堵車費 MTA 大都會

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