紐約市無證客限期60天搬出庇護所…迄無成效

紐約市府已通知數千位無證客的60天庇護所居住期限已到，但其中一半已重新申請入住。(美聯社)

紐約市近來不斷湧進的無證客 ，不僅令市府財政支出承受巨大壓力，也使城市面臨潛在的住房和土地危機，為此市長亞當斯(Eric Adams)多次呼籲暫停「庇護 權」法(Right to Shelter)及發放工作許可，並要求成年無證客限60天內離開安置處，但至今情況仍未有實質改變；數據顯示，市府已通知數千名無證客的庇護所居住期限已到，但其中一半已重新申請入住。

一年接收12萬無證客 財政吃緊

作為全國人口最稠密的城市，紐約市在過去一年內接收了超過12萬名無證客，目前有約6萬人居住在市府運營的庇護場所中；因根據庇護權法律，市府有義務為無家可歸的人提供緊急住房。因其導致市府安置資源出現緊張情況，亞當斯在月前宣布新規，要求入住市府安置處所的成年無證客須在60天內搬出，自行尋找其他住所。

他說，在無證客超出市府營運的庇護所的負荷後，無證移民 露宿街頭，將不是「會不會」的問題，而是「什麼時候」的問題。

3000人時限到 逾半申請重新入住

不過新規也表明，若新移民無法找到其他住所，可以重新申請入住庇護所。有統計指出，自此60天限時住宿政策生效以來，市府已有3025份居住到期通知發出。主管無證客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，有近50%的人申請繼續留下，約有1500人上下。伊索姆引用此數據說，新規定起到了促使無證客自己尋找住房的目的。

2100人申請工作許可 無人獲准

不過，在大批無證客湧入的背景下，市府官員承認，僅有2100人申請了工作許可，卻還沒有一人獲得聯邦批准。根據市府會議，市庇護申請援助中心(Asylum Application Help Center)已協助400餘名無證客提交工作許可申請文件，曼哈頓內的聯邦工作人員則協助近1700名無證移民提交申請。

市府還表示，儘管拜登(Joe Biden)總統上個月宣布給予7月31日之前抵達美國的委內瑞拉無證移民臨時保護身分，免遭驅逐且可以合法工作，但市庇護申請援助中心並沒有優先協助委內瑞拉移民申請工作許可。