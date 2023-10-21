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紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

擺脫新冠陰霾 紐約市擁470萬工作崗位創新高

記者張心／紐約報導
亞當斯認為，工作機會增多並非偶然，這是在城市治安得到治理的大環境下，吸引到人才和勞工的結果。(市長辦公室提供)
亞當斯認為，工作機會增多並非偶然，這是在城市治安得到治理的大環境下，吸引到人才和勞工的結果。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)宣布，全市就業崗位創下歷史新高，公共與私營領域共計有近470萬個工作崗位，疫情期間消失的近100萬個工作機會已全部恢復。

根據州勞工廳(NYS Department of Labor)最新公布的統計數據，紐約市公共與私營領域的工作崗位總數達到470萬9400個，創下歷史新高，超過此前2020年1月時的470萬2800個，標誌著紐約市疫後的經濟復甦頗有成效。

市府表示，疫情對紐約市產生重創，導致94萬6000個私營崗位遺失。此前，紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office, IBO)曾經作出統計，認為起碼要到2025年，全市就業市場才能完全恢復。但目前的情況來看，自市府在2022年3月推出「重建、更新、重塑紐約市經濟復甦藍圖」 (Rebuild, Renew, Reinvent Blueprint for New York City's Economic Recovery)的17個月之後，振興就業經濟的目標就已經提前完成。

「自我上任以來，最關心兩項議題，其一是治安，其二是經濟復甦。目前，五大區就業崗位總數創下歷史新高，打破此前必須得2025年才能完成的預測。」亞當斯認為，工作機會增多並非偶然，這是在城市治安得到治理的大環境下，隨著公共空間和街道衛生的提升，並給予大型、中型企業及小商家發展支持，從而吸引到人才和勞工的結果。

不過根據市警局數據，在亞當斯上任後的第一年，全市犯罪率總體增加23%，尚未能降回疫情前的水平。本周，一名29歲的女子在在曼哈頓第五大道/53街站(53rd Street Fifth Avenue)等車時，被一名遊民推下地鐵，導致身受重傷，頭骨被切除了一大部分。「我們仍然在努力恢復治安，確保人們感覺到更加安全。」亞當斯說，去年有5600萬名遊客來多紐約，預計今年這一數字會上升到6500萬。

市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)表示，當局成立的18個就業中心發揮了巨大作用，自2022年以來，幫助3萬8000名市民對接到高薪與穩定的工作，從而減少了城市的失業率。

感興趣找工作、參加就業輔導的民眾，可參考市府職業信息網站，https://jobready.nyc.gov/。

紐約市公共與私營領域的工作崗位總數達到470萬9400個，創下歷史新高。(市長辦...
紐約市公共與私營領域的工作崗位總數達到470萬9400個，創下歷史新高。(市長辦公室提供)

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