以哈衝突蔓延貝瑞吉 9親以男涉仇恨犯罪

自從以哈爆發衝突以來，世界各地便有大大小小聲援巴勒斯坦的活動，其中造成爭議的事件頻傳。圖為波多黎各示威活動。（Getty Images）

由以哈衝突引發的餘波持續在紐約市發酵，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉華社街頭，日前發生一起仇恨犯罪，九名親以的男子在街上發現三名穆斯林男子，隨即向他們發表反巴勒斯坦 和反伊斯蘭教等的仇恨宣言，隨後近身發動攻擊；受害者中有未成年者，警方目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於本月11日晚上11時15分許，在貝瑞吉4大道交86街處，當時，九名據信是支持以色列的男子，分別坐在三輛轎車上經過該處，手中還在揮舞著以色列的國旗；當他們看見三名年輕的穆斯林男子時，幾人按下車窗，朝著他們大喊帶有仇恨信息的口號，當聽見對方回應「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)時，眾人將車停在街邊，並下車朝三人的方向跑去。

由於對方人多勢眾，三人很快便被包圍毆打，各自遭遇不同程度的傷害，施暴者不久後便衝回車內，驅車逃逸；68分局警員隨後趕到現場調查，指出三名受害者是阿拉伯或巴勒斯坦籍，其中一名是18歲未成年，另兩人年齡也不大，分別是19歲和21歲，傷勢無大礙。

此前在布碌崙法拉盛大道(Flushing Ave)交克萊森大道(Classon Ave)附近，兩名據信是猶太 人的男子，走到兩名手持巴勒斯坦國旗的男子面前，他們搶過一面國旗並擊打其中一人的頭部。此外還有兩名少年，在布碌崙格雷夫森德(Gravesend)海洋公園大道(Ocean Parkway)旁邊的B'Nai Yosef猶太教堂外，發射凝膠彈槍(gel pellet guns)。

對於此次的仇恨犯罪，警方表示，試圖從現場截取九名嫌犯的監控錄像，但至今並沒有相關畫面，加劇調查的難度；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。