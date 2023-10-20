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法拉盛公車總站提案 市議會過關 華商會：選址重中之重

記者張心／紐約報導
法拉盛公車線路眾多致道路擁擠，黃敏儀提案要求市府研究公車總站選址獲通過。(本報檔案照)
法拉盛公車線路眾多致道路擁擠，黃敏儀提案要求市府研究公車總站選址獲通過。(本報檔案照)

紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀提出的法案，將創建法拉盛公車總站任務小組(Flushing Bus Transit Center Task Force)，研究在該地建造公車總站的具體地址和成本預估，獲得華人商家一致叫好，但社區也對選址充滿關切。

由黃敏儀提出的1026-A法案，要求市長亞當斯(Eric Adams)指派專門機構或辦公室，出具關於法拉盛公車總站潛在地點的詳細報告，在方便乘客上下車的同時，也不妨礙沿線街道和人行道。此外，法案還需該工作組預估建設公車總站的經費成本，及對當地社區的收益回報。包含以上信息的完整報告需要上交給市長和市議會，並在網上對公眾公開。

紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀(左一)提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。...
紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀(左一)提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。(市議會提供)
黃敏儀指出，提案根源在於，經常有公車隨意停放在法拉盛中心街道，造成嚴重交通擁堵的...
黃敏儀指出，提案根源在於，經常有公車隨意停放在法拉盛中心街道，造成嚴重交通擁堵的同時，也對行人形成安全隱患，長此以往還影響了沿線小商家的生意。(市議會提供)

黃敏儀指出，提案根源在於，經常有公車隨意停放在法拉盛中心街道，造成嚴重交通擁堵的同時，也對行人形成安全隱患，長此以往還影響了沿線小商家的生意。目前，約有20條MTA公車線路把法拉盛當作始發站或終點站，加上通往長島納蘇郡的快車(Nassau Inter-County Express)、經停的長島鐵路(LIRR)和地鐵7號線，導致該地成為紐約市捷運系統中最繁忙的交通樞紐之一。

紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。(記者張...
紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。(記者張心／攝影)
黃敏儀坦言，在法拉盛建設公車總站不便宜也不容易，很可能需要市府、州府和聯邦提供撥...
黃敏儀坦言，在法拉盛建設公車總站不便宜也不容易，很可能需要市府、州府和聯邦提供撥款援助。(記者張心／攝影)

自上世紀70年代以來，不斷有民代曾提議在友聯街(Union St)交39大道設新的公車總站，但均未實現；黃敏儀坦言，「在法拉盛建設公車總站不便宜也不容易，很可能需要市府、州府和聯邦提供撥款援助，但若如果沒有實際的提案支撐，那我們沒辦法開始申請資金，這就是為什麼我認為先成立專門工作小組非常重要。」

「我們衷心地希望，新法案的通過是解決法拉盛中心交通問題的第一步。」法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧說，MTA公車隨意停車下客的問題一直存在，新法案的實施不僅可以解決此問題，還能為來法拉盛消費的客戶清理出更多車位。

華商會首席顧問杜彼得也認為，建設公車總站是一件好事，可以緩解法拉盛目前巴士混亂的問題，但他強調，總站的選址是接下來需要關注的重中之重，因為這將會影響未來法拉盛的商業分布和平衡。

對此，法案中表明，將賦予工作組確定公車總站最終選址的權力，但要求必須靠近法拉盛市中心。此外，嚴令禁止公車在大街上隨意停放，要求公車總站必須為乘客提供安全區域，避免民眾等車時受惡劣天氣影響，並為司機也準備舒適的休息空間。

紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。(黃敏儀...
紐約市議會19日通過華裔市議員黃敏儀提案，將創建法拉盛公車總站任務小組。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 長島鐵路 紐約市

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