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下東城首家持牌大麻店開張 馬泰為兄長道賀

記者劉梓祁／紐約報導
下東城首個持牌大麻店，由馬泰兄長經營，馬泰到場流淚道賀。(記者劉梓祁／攝影)
下東城首個持牌大麻店，由馬泰兄長經營，馬泰到場流淚道賀。(記者劉梓祁／攝影)

在2021年紐約州將娛樂性大麻合法化後，雖近年來不斷有市民抱怨非法大麻店仍在持續擴張，但州大麻管理辦公室(OCM)的牌照核准工作亦在進行；其在19日於曼哈頓華埠旁地蘭西街(Delancey St.)宣布，曼哈頓第七家、下東城第一家持牌大麻店正式開業，經營者為市議員馬泰(Christopher Marte)兄長Coss Marte。

根據大麻管理辦公室材料，該成人大麻店名為「Conbud」，位於地蘭西街85號，共有兩層。公開資料顯示，該店的經營者Coss Marte為華埠市議員馬泰兄長，並是健身館「Conbody」的創始人兼CEO，曾因出售非法毒品被捕，並被判處七年監禁。

根據州府「條件式成人用大麻零售執照」(Conditional Adult-Use Retail Dispensaries)計畫，大麻零售執照可發予「涉及司法申請人」(Justice-involved Applicants)，即曾因輕微大麻相關罪行被定罪的人士，旨在幫助合法化前受到大麻相關嚴厲執法的人士。

在開業致詞中，Coss Marte表示，店鋪的開業是對自己過往的成功「補償」，因自己曾在13歲時由於兩袋大麻被送入監獄，而如今銷售的產品數量「比把自己關進去的還多」。 他將大麻產業的發展形容為「戰鬥」，指其導致非洲裔和西語裔社區曾受影響或入獄，但如今在政府和社區支持下得以轉變。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)致詞說，此店鋪作為大麻使用的合法「替代方案」，是業者克服訴訟、禁令和法律挑戰而來，既是正確和公平的舉措，也可以催生經濟活動。馬泰則流淚為兄長道賀，回憶稱八歲時曾目睹哥哥在羅斯福(SDR)公園被臥底警員逮捕，但認為哥哥是好人，在做正確之事。

馬泰說，曾一度不敢告訴他人自己有一個哥哥，因為當時社會風氣創造了羞愧感，但如今哥哥成功變為正義和變革的故事。他希望，每個社區都能有合法的大麻銷售點，使人們不再受到與之相關的污名。

下東城首個持牌大麻店華埠旁開業。(記者劉梓祁／攝影)
下東城首個持牌大麻店華埠旁開業。(記者劉梓祁／攝影)
下東城首個持牌大麻店，由馬泰兄長經營。(記者劉梓祁／攝影)
下東城首個持牌大麻店，由馬泰兄長經營。(記者劉梓祁／攝影)

大麻合法化 曼哈頓 華埠

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