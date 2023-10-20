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下東城非法大麻店氾濫 民代呼籲房東清除

記者劉梓祁／紐約報導
非法大麻店氾濫，李榮恩和卡範納呼籲房東清除。(記者劉梓祁／攝影)
非法大麻店氾濫，李榮恩和卡範納呼籲房東清除。(記者劉梓祁／攝影)

由於監管制度的缺位和立法、執法進度緩慢，紐約市近來不斷被指有大量非法大麻店「野蠻生長」，遭市民稱其影響地區治安和危害青少年，當中不乏華人社區；選區內包括曼哈頓華埠的州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，於19日在下東城一處非法大麻店聚集的街道，共同呼籲社區努力清除不法商家。

2021年，紐約州將娛樂性大麻合法化，但牌照申請、法規制定和違規打擊的章程制定卻始終被質疑推進緩慢，導致市內非法大麻店增長迅速，持牌經營者卻寥寥無幾。目前，非法大麻市場的蓬勃發展導致全市五區約有1500家無證大麻零售商，而市警也在早前擴大了打擊無證大麻店的力度。

李榮恩和卡范納在下東城律勞街(Ludlow St.)和史坦登街(Stanton St.)交口處強調，非法大麻店房東有責任阻止亂象的滋生和蔓延。李榮恩表示，下東城仍存在許多非法店鋪公然宣傳其產品，但它們既沒有受到監管，還可能存在危險和污染，隨後被賣予年輕群體，導致危險活動和其他非法行為發生。

李榮恩認為，該種非法行為受到允許這些店鋪在其物業上運營的房東縱容，因此房東有責任不允許犯罪行為在物業內發生。她與卡範納已向下東城非法店鋪房東發送信函，告知他們物業內可能存在非法經營活動，需將「危險的、不受監管的店鋪」清除。

根據李榮恩辦公室，下東城範圍內約有40家非法大麻店，而此次兩人所到街口周邊，便包含至少四家。卡范納指，雖州內大麻已合法，但當前禁止政策並不奏效且執法難以進行，因此需要讓房東了解各類新規，和可能面臨的法律責任。他說，非法大麻店鋪或涉及稅務欺詐和其它輕罪，而政府已賦予執法機構更大權力來解決問題，和幫助房東驅逐店鋪。

紐約州、市法律均已禁止房東在知情下將物業出租予非法大麻店，並對違規房東加以處罰。本年早前，華埠地威臣街(Division St.)一號無牌大麻店，已收到地區檢察官辦公室信函，要求房東紐約崇正會對該店進行驅逐，但會方顧問李宗保表示進展並不順利。

他說，商家利用「法律漏洞」在民事法庭驅逐程序中蓄意拖延，導致大麻店在4月收到警告後至今仍在運營，目前正與州參議員曲怡文(Iwen Chu)共同研究法案，希望增加對大麻店的執法手段和力度。

存在於下東城的非法大麻店。(記者劉梓祁／攝影)
存在於下東城的非法大麻店。(記者劉梓祁／攝影)

大麻合法化 房東 華埠

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