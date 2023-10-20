法拉盛爆槍擊案 疑毒品交易糾紛

事件發生後的中午時分，三福大道和Frame Place路口的四個方向被封鎖。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 19日上午發生一樁疑似因毒品 交易糾紛發生的槍擊 案，受害人目前情況穩定，嫌犯仍在逃，案件正在調查中；華社人士對此表示，法拉盛的毒品問題持續蔓延，呼籲政府重視並嚴格執法。

根據警方，19日上午10時50分，緬街和三福大道附近的一公寓樓裡發生一起槍擊案，現場發現毒品，疑似在進行毒品交易，嫌犯逃離現場；受害人為32歲西語裔男子，左大腿受傷，已被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)，目前情況穩定。

疑似救護現場留下的醫用手套。(記者高雲兒／攝影)

根據警方，受害人過去曾被捕14次，罪名涉及偷竊、入室盜竊、非法持有毒品、搶劫、非法持槍等。警方表示，受害人不願透露更多信息，也無更多嫌犯信息。

警方沒有透露案件的具體大樓地點，因可能涉及受害人隱私；事件發生後的中午時分，三福大道和Frame Place路口的四個方向被封鎖，從緬街到大學點大道，以及從楓葉大道(Maple Ave.)到41路的方向均不允許車輛和行人自由進出。

根據警方，19日上午10時50分，緬街和三福大道附近的一居民公寓樓裡發生一起槍擊案。(記者高雲兒／攝影)

根據周邊居民反映，緬街至三福大道的居民樓居住情況複雜，除了亞裔也有很多西語裔、非洲裔居民。

事發地點和亞美凝聚聯盟(AAC)社區巡邏隊僅相隔一個街區，巡邏隊主席吳一平說，此類槍擊案讓巡邏隊成員以及周邊鄰居都很擔心，「給我們帶來安全隱患，壓力很大」；他表示，華社過去的問題僅在「黃」和「賭」，治安上不會有太大動盪，「現在毒品氾濫，蔓延到華人社區，對治安威脅很大，這是一個很大警示，政府應該重視」。

案發現場附近。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛大聯盟副主席陳熠表示，立法是當務之急，「就算他們今天被警察抓了也只是簡單地過個庭，草草了事又立即被放了出來，我們立即需要做的，就是在紐約州有效地支持執法部門執法」；他也指出法拉盛的非法大麻售賣毒品交易眾多，「如果我們不能讓執法部門有效地執法驅趕這些毒販癮君子，那我們每天可能就是面臨著這樣子的毒品槍擊案」。