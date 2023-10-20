紐約客談／規管大麻店 應法律先行

紐約市 內隨處可見的非法大麻店早已不是「新」聞，不僅隨處可見透明玻璃後的吸食用具和衍生製品，還能頻繁在街道上問到「麻味」，當中不乏青少年群體，更別論許多大麻店和大麻車，就開設在華人社區之中。因此，不少社區代表認為此種沒有牌照的大麻店鋪，不僅毒害年輕一代，還令社區治安受到嚴重影響。這背後，監管制度緩慢更新或該承擔部分責任。

從市內歷史不難看出，非法大麻店早已存在多年，尤其在醫療和娛樂大麻合法化 之前，但隨著合法化的進展和合法市場的發展，過渡的陣痛亦隨之而來。在這期間，非法市場可能會因為合法市場尚未建立起來或無法滿足的需求而繼續存在。從前，非法大麻並不需要繳納相關稅款，而合法大麻店所銷售大麻會受到稅收，這可能會使其價格高於黑市，從而令使用者繼續從非法來源購買。

另外，多數紐約客早已習慣從非法來源購買大麻，即使合法選項可用，慣性依然存在。更重要的是，合法大麻的供應可能受到限制，導致無法滿足市場需求，而非法市場可能會填補這一空白。這種限制，不僅是現行法規的生效部分，更是當中法律漏洞對達成進一步監管的耽誤。

已有不少房東抱怨，儘管已經知道物業被用作經營非法大麻店，也按照政府要求通過法律訴訟驅逐店家，但後者總能使用各種手段合理拖延、拒不搬離，因當中並不存在強制措施以驅趕此類店鋪。因此不少人質疑，為什麼藥房賣假藥需要立刻停業，為什麼餐館有衛生問題要立刻停業，而非法銷售近似毒品 的大麻卻無法有效管理。所以，想要規管大麻店，應法律先行。