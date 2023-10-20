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局長調任 法拉盛109分局對外徵才 知情者：已有多人申請

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍爾調任高速公路指揮官，圖為他在109警民會首次露面。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
霍爾調任高速公路指揮官，圖為他在109警民會首次露面。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

轄管皇后區法拉盛的109市警分局局長副督察(Deputy Inspector)霍爾(Louron E. Hall)在近日調任，成為市警交通部門(Transportation Bureau)高速公路指揮官(NYPD Highway District Commanding Officer)，目前，109分局正在對外徵新局長候選人。

在2022年5月，霍爾接任前局長歐康納(John O’Connell)成為109分局新局長，此前，他曾為皇后區中西部104分局和南部100分局的局長，有20年的從警經驗。

通常各分局局長為兩年一換，不過在市警高速公路原華裔指揮官、督察(Inspector)葛彧彥(Sylvester Y. Ge)調任市警北皇后區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)後，霍爾則在上任109分局局長一年四個月後調任了這一崗位，他已於約兩周前離任109局長。

據了解，市警局目前正在對外徵召局長候選人，所有感興趣的副督察及警官(Captain)，均可以遞交申請表，之後再由市警局精心篩選，約在11月上旬，將舉辦終極候選人的面談會。

109分局涵蓋法拉盛、大學點(College Point)、白石(Whitestone)、皇后丘(Queensboro Hill)等華裔聚居地段，也有知情人士表示，已有許多人士已經遞送申請，想要爭取這一位置。

皇后區 法拉盛 華裔

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