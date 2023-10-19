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反24小時工作制 數百護理員抗議 嗆歐德思下台

記者許君達／紐約報導
數百家庭護理員聚集到市政廳廣場集會抗議24小時工作制。(記者許君達／攝影)
數百家庭護理員聚集到市政廳廣場集會抗議24小時工作制。(記者許君達／攝影)

數百名家庭護理員與社運人士18日聚集在市政廳外，要求結束護理員24小時工作制。針對擬禁止24小時工作制的市議會第175號提案遭長時間無視的問題，抗議者此次明確將矛頭指向市議長歐德思(Adrienne Adams)，在集會和此後的環市政廳遊行中，抗議人群直接喊口號要求歐德思下台。

紐約市家庭護理員主要由華裔和西語裔的女性新移民擔任，針對24小時工作制的抗議已持續多年。抗議者認為，24小時連續工作是對勞動者的身心摧殘；而且按照州政府相關規定，護理員每工作24小時只能拿到13小時工資，這屬於「工資盜竊」。僅在2023年，由多家工會及維權機構聯合組成的「婦女也是人」運動(Ain't I A Woman)在市政廳外組織的大型集會就已舉辦了多場，人員構成從以華人為主發展到多族裔共同參與。

參與18日集會的包括華人和西語裔護理員、工會代表、退休人員團體、婦女運動團體、紐約市部分地方民主黨俱樂部、以及來自紐約大學和部分宗教界的團體。華人護理員阮淑貞表示，連續24小時值班導致她手部受工傷後無法及時就醫，最終落下嚴重後遺症。

第175號提案由市議員馬泰(Christopher Marte)提出，旨在立法禁止紐約市護理員24小時排班。不過，該案提出超過一年，仍滯留在待審議階段。馬泰說，拖延審議的首要責任人就是市議長歐德思，因安排提案審議的順序和日程屬於議長的職權，因此，歐德思在多次的抗議活動中逐漸成為焦點。在此前的抗議中，參與者呼喊的口號主要是「呼籲」或「要求」歐德思盡快推進此提案的審議和表決，但在本次集會上，壓倒性的聲音已經變成「歐德思下台」。

馬泰表示，面對當前的情況，透過這樣的群眾動員向議長遠程施壓是相對可行的選項之一。他在集會發言中提到，看到參與者的群體逐漸壯大，愈來愈多並非從事護理員行業的人也加入了戰線，希望未來能看到轉機。

市議員馬泰去年提出議案要求禁止護理員24小時排班，但該案一直未被提上審議議程。(...
市議員馬泰去年提出議案要求禁止護理員24小時排班，但該案一直未被提上審議議程。(記者許君達／攝影)
抗議人群環繞市政廳遊行，喊口號要求市議長歐德思下台。(記者許君達／攝影)
抗議人群環繞市政廳遊行，喊口號要求市議長歐德思下台。(記者許君達／攝影)

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