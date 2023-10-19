紐約市網約車 2030年須達零排放

紐約市府18日宣布「綠色共乘」計畫，預計在2030年前，將全市共享車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛。(路透)

市府18日宣布「綠色共乘」(Green Rides)計畫，要求全市網約車 在2030年前更換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛，市計程車暨禮車管理局(TLC)也於19日開啟電車(EV)新牌照申請；然而，工會和華人 業者仍然擔心帶來財務負擔，而且擔憂充電樁基礎設施不足。

「綠色共乘」計畫規定，從2024年開始，市府將要求所有高容量共享乘車中的5％，換為零排放或輪椅無障礙車輛；2025年，這一比例將增加到15％，2026年將增加到25％。接著逐年增加百分之十，直到2030年達到100％。此舉也包括Uber與Lyft等網約車，據悉，兩家公司在紐約市 共有約7萬8000輛高容量預約共享車。

為了實現「綠色共乘」計畫順利實現，市計程車暨禮車管理局(TLC)將從19日上午開始，開放電車牌照申請，任何有興趣的車主都可以參加。對此，網約車司機組成的獨立司機工會(IDG)華人司機召集人林境盛表示，發放電車牌照是好事，但問題在於，充電樁的數量能否跟上電車增加的速度？對於住在公寓的司機，如何能夠更方便、低價的充電？電車保險的費用也很貴，一旦電車發生事故，司機要如何支付？「我認為市府的想法很好，但紐約市的基建還未做好準備。」

獨立司機工會執行總監塞克斯頓(Brendan Sexton)也認為，開放電車牌照滿足了許多想要擁有電車的司機需求，但工會仍然對大多數司機的經濟承受能力能否支撐「綠色共乘」計畫表示擔憂，「在對Uber與Lyft等網約車司機施加任何強制措施前，市府必須確保在五大區安裝足量的、帶有衛生間的充電站，並且必須像市長承諾的那樣，絕對不會增加司機的成本。」