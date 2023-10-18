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莊文怡發起網路連署 籲紐約根除霸凌

記者顏潔恩／紐約報導
華裔家長日前針對201初中霸凌案組織示威。(本報檔案照)
華裔家長日前針對201初中霸凌案組織示威。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)戴克高地201初中日前發生的華生遭霸凌事件，掀起華社的廣泛關注，並組織起多場示威，停止校園霸凌事件的發生；州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長、第43選區市議員候選人莊文怡(Susan Zhang)目前在Change.org網站發起請願，提出要從政策上出發，「優先消除霸凌這種有害的行為」。

莊文怡指出，現今的教育機構中普遍充滿著無知、仇恨、殘忍和不寬容等無法令人接受的現象，「我們不能繼續對學生遭受的痛苦和創傷視而不見，必須要緊迫且嚴肅地解決校園霸凌的問題」。

為有效打擊校園霸凌，她認為政策上的改變勢在必行，而僅是承認這個問題或採取三心兩意的態度是不夠的，「我們需推行全面的政策，將學生的安全和福祉擺在首位」；教育工作者、學校管理層、家長甚至整個社會都需對此秉持著「忍無可忍」(Enough is enough)的精神，不要再忽視或淡化霸凌行為帶來的後果，勿讓受害者在有害的環境中默默受苦，卻容忍施暴者逍遙法外。

另外，她建議還要實施一系列反霸凌計畫，提供諮詢與支持服務資源、培養教師識別霸凌的行為，學生做錯就要承擔嚴格的紀律處罰等。

社區人士凌飛表示，除在網上發動簽名運動外，也會將請願書譯成中文，在社區廣發，收集更多簽名的同時也引發更多人對此的關注；與此同時還會分別觀察布碌崙地區檢察官辦公室、以及學區委員會接下來的態度，若有任何不當，例如華童父親雷先生的控罪依然未撤銷，這些請願書便會送到布碌崙地檢或第20學區委員會手中，讓他們感受到社區的心聲。

截止發稿，該議題已獲得超過2000個簽名，莊文怡呼籲更多人加入其中，有興趣者可瀏覽https://chng.it/C4dsjqGJ。

霸凌 布碌崙 教育

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