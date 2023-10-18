馬英九訪中華公所 呼籲兩岸和平

馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)

繼前台北市長柯文哲和現新北市長侯友宜到訪紐約後，中華民國 前總統馬英九 亦開啟訪美行程，並在17日訪問紐約中華公所；曾在當地生活的他此次重回故地，不僅分享了年初前往中國大陸訪問的經歷和感受，還呼籲唯有和平才能促進兩岸對話，願成為使者連接兩地人民。

根據馬英九辦公室，該次為期一周的訪美行程為馬英九帶領其基金會下「大九學堂」11位學員訪問紐約及華府，期間也參加大學專題演講和智庫學者座談，以及出席駐美代表蕭美琴在雙橡園舉行的晚宴。從2008年起連續擔任兩屆總統的馬英九，此前曾多次到訪中華公所，而本次重返這所百年僑團，不僅為聯絡海外僑胞，還希望傳達和平理念，緩和如今兩岸的緊張局面。

馬英九表示，過去曾在紐約求學和就業時便與中華公所有許多聯絡，還曾一同前往華盛頓示威，並在2017年拜訪母校哈佛大學時重回探訪，因此將「永遠不會忘記」和當地僑團、僑胞「一起奮鬥的時光」。馬英九此次拜訪不僅正值2024年總統大選即將到來之際，亦是在他於本年3月完成中國大陸訪問之後。

今年3月27日，馬英九抵達上海開啟為期12天的祭祖和交流行程，成為第一位訪問大陸的卸任中華民國總統，走訪包括南京、武漢、長沙和重慶等地，並帶領學堂學子與大陸學生交流。談及本次行程，他回憶稱各地市民熱情歡迎，並與當地人友好互動，是從未設想過的情景。他甚至笑言，「也許有天可以去大陸參加選舉」。

大陸訪問期間，馬英九曾參訪辛亥革命、抗日戰爭等歷史遺跡，亦率領台灣大學生訪問湖南大學和復旦大學等院校。他說，兩地青年的交流愉悅且歡喜，可用「渾然天成，欲罷不能」形容，因雙方不相識卻見面便能暢談。馬英九指，如果兩岸民眾在溝通中都能如此一般，便不存在戰爭爆發的可能，願作為「和平使者」以連接兩岸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑亦表示，馬英九在訪問大陸期間得到了當地政府如同國家領導人規格的重視，同時打破了兩岸多年來冰封、對峙的緊張局面，未來會持續推動兩岸交流工作，並呼籲國際社會共同促成兩岸和談、避免戰爭，否則「如果只是因為制度不同就不來往，會造成更多誤解」。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢指，馬英九作為國內外敬重的前領導人，不僅在2013年作為首位現任總統拜會中華公所，還在卸任後心繫國家未來發展及區域和平穩定，如今協助年輕一輩「種下和平種子」。