我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

馬英九訪中華公所 呼籲兩岸和平

記者劉梓祁／紐約報導
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)

繼前台北市長柯文哲和現新北市長侯友宜到訪紐約後，中華民國前總統馬英九亦開啟訪美行程，並在17日訪問紐約中華公所；曾在當地生活的他此次重回故地，不僅分享了年初前往中國大陸訪問的經歷和感受，還呼籲唯有和平才能促進兩岸對話，願成為使者連接兩地人民。

根據馬英九辦公室，該次為期一周的訪美行程為馬英九帶領其基金會下「大九學堂」11位學員訪問紐約及華府，期間也參加大學專題演講和智庫學者座談，以及出席駐美代表蕭美琴在雙橡園舉行的晚宴。從2008年起連續擔任兩屆總統的馬英九，此前曾多次到訪中華公所，而本次重返這所百年僑團，不僅為聯絡海外僑胞，還希望傳達和平理念，緩和如今兩岸的緊張局面。

馬英九表示，過去曾在紐約求學和就業時便與中華公所有許多聯絡，還曾一同前往華盛頓示威，並在2017年拜訪母校哈佛大學時重回探訪，因此將「永遠不會忘記」和當地僑團、僑胞「一起奮鬥的時光」。馬英九此次拜訪不僅正值2024年總統大選即將到來之際，亦是在他於本年3月完成中國大陸訪問之後。

今年3月27日，馬英九抵達上海開啟為期12天的祭祖和交流行程，成為第一位訪問大陸的卸任中華民國總統，走訪包括南京、武漢、長沙和重慶等地，並帶領學堂學子與大陸學生交流。談及本次行程，他回憶稱各地市民熱情歡迎，並與當地人友好互動，是從未設想過的情景。他甚至笑言，「也許有天可以去大陸參加選舉」。

大陸訪問期間，馬英九曾參訪辛亥革命、抗日戰爭等歷史遺跡，亦率領台灣大學生訪問湖南大學和復旦大學等院校。他說，兩地青年的交流愉悅且歡喜，可用「渾然天成，欲罷不能」形容，因雙方不相識卻見面便能暢談。馬英九指，如果兩岸民眾在溝通中都能如此一般，便不存在戰爭爆發的可能，願作為「和平使者」以連接兩岸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑亦表示，馬英九在訪問大陸期間得到了當地政府如同國家領導人規格的重視，同時打破了兩岸多年來冰封、對峙的緊張局面，未來會持續推動兩岸交流工作，並呼籲國際社會共同促成兩岸和談、避免戰爭，否則「如果只是因為制度不同就不來往，會造成更多誤解」。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢指，馬英九作為國內外敬重的前領導人，不僅在2013年作為首位現任總統拜會中華公所，還在卸任後心繫國家未來發展及區域和平穩定，如今協助年輕一輩「種下和平種子」。

拜會結束前，中華公所主席曾偉康向馬英九贈送了錦旗和訂製紀念款襯衫。馬方亦向公所及到場僑團回贈了雜誌「馬英九的和平之旅」及書籤、徽章等物品。隨後，馬英九前往華埠哥倫布公園，向孫中山銅像獻花致意。同時到場的還有中國國民黨駐美東支部代表等人。

馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所，呼籲唯有和平才能促進兩岸對話，願成為使者連接兩地人民。(...
馬英九拜訪紐約中華公所，呼籲唯有和平才能促進兩岸對話，願成為使者連接兩地人民。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)
馬英九向孫中山銅像致意。(記者劉梓祁╱攝影)

馬英九 中華民國 華埠

上一則

201初中霸凌案 警：被控華裔家長涉防衛過當

下一則

第7社委會擬增分局？華裔：不切實際

延伸閱讀

馬英九樂見兩岸青年交流：渾然天成、欲罷不能

馬英九樂見兩岸青年交流：渾然天成、欲罷不能
馬英九參訪世報：九二共識 兩岸唯一解方

馬英九參訪世報：九二共識 兩岸唯一解方
馬英九率學子參訪紐約世界日報 讚華文媒體貢獻

馬英九率學子參訪紐約世界日報 讚華文媒體貢獻
批馬美國演說 台外交部：悖離事實與民意 刻意迎合中方

批馬美國演說 台外交部：悖離事實與民意 刻意迎合中方

熱門新聞

紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來