我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

無證客攜兒童住庇護所 每隔60天須重新申請

記者胡聲橋／紐約報導
市政府要求有小孩的無證客家庭每隔60天重新申請庇護所，此舉招致批評。(路透)
市政府要求有小孩的無證客家庭每隔60天重新申請庇護所，此舉招致批評。(路透)

市府16日宣布新規，攜帶兒童的無證客家庭若住在庇護所，須每隔60天重新提交入住申請，目的是鼓勵新來的無證客尋找新住處。不過，此舉遭到市議會和移民維權團體批評。

目前居住在庇護所人口有超過一半是無證客，而且每周還有數千無證客到來；此前市府已要求單身無證客每隔30天重新申請入住庇護所，但未觸及有孩子的無證客家庭。有消息稱，這項新規已經醞釀了一段時間，本應於上周宣布；市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中說，將重新申請住房的政策擴大到所有無證客。是幫助移民踏上下一步旅程的唯一途徑。

代表法律援助協會(Legal Aid Society)打「庇護權」官司的高級律師戈德費恩（Joshua Goldfein）說，為庇護所的停留時間任意設限是毫無意義的，也是破壞性的。孩子們生活中唯一穩定的事情就是他們的學校，而現在卻要擾亂這一切，讓他們的生活陷入混亂。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)說，亞當斯政府繼續不遺余力地破壞紐約市的庇護權保護措施，這種做法令人憤慨。強制要求無證客家庭每隔60天重新申請庇護所，這為那些已經陷入困境的無證客製造了不必要的官僚主義障礙。

此外，市府還介紹了在布碌崙(布魯克林)的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)建立的庇護所的規模和範圍。市政府計畫在那裡以「半集中」的方式安置多達500個家庭，這可能與州政府規定的每個家庭擁有一個單獨房間的要求相沖突。

另一方面，在史島居民和民代的多次抗議示威後，市府設在前聖約翰維拉學院(St. John Villa Academy)的無證客庇護所，因存在消防安全隱患，於16日被市消防局下令關閉，並要求無證客撤離。視頻顯示，已住在該址的無證客被迫拎著行李搭乘公車離去。

無證客 庇護 移民

上一則

錫克教徒因戴頭巾公車上被打 警緝兇

下一則

紐約市府推AI聊天機器人 有機會聽到市長亞當斯「講中文」

延伸閱讀

7無證客庇護所 消防局擬關

7無證客庇護所 消防局擬關
無證客湧入創紀錄 州府挺暫停庇護權法

無證客湧入創紀錄 州府挺暫停庇護權法
單車騎士死亡事故驟增 維權團體抗議

單車騎士死亡事故驟增 維權團體抗議
亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

熱門新聞

33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用