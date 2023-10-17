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紐約市府推AI聊天機器人 有機會聽到市長亞當斯「講中文」

記者許君達／紐約報導
市府推出新AI聊天機器人服務小商業者，亞當斯稱AI現已可以生成其語音的「中文對話」。(市長辦公室提供)
市府推出新AI聊天機器人服務小商業者，亞當斯稱AI現已可以生成其語音的「中文對話」。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)16日在市政廳宣布，市府已在服務網站MyCity.gov上新推出的人工智慧(AI)聊天機器人，助力小商業者獲取更多市府資源和信息。在談到AI技術強大的語言功能時，亞當斯透露，市府已經開始使用AI技術，以亞當斯本人語音為藍本，使用多種語言向市民撥打電話，市民有機會聽到亞當斯「講國語」。

亞當斯表示，紐約市是全美第一個在全市範圍內廣泛使用AI技術用於市民服務的大都市。市府新推出的聊天機器人是整個項目的第二階段，主要為小商業者提供各種工商業務相關的諮詢服務。此前，機器人已經開始在托兒所註冊服務上被投入使用。亞當斯說，技術的升級將促使民眾不再對與政府打交道心存畏難情緒，「讓人們在等待熱線接通前先聽半個小時音樂，這不是管理城市的正確方式。」

市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)介紹，聊天機器人主要針對令小企業主犯難的信息整合問題，使他們在面對千頭萬緒的管理規章與政府援助項目時，不必再漫無目的地搜索或逐個網站閱讀，而且也無需長時間等待人工諮詢服務，堪稱一站式指南，民眾可登錄網站https://chat.nyc.gov/嘗試。

目前版本的聊天機器人僅支持英文對話，但亞當斯強調，技術進步會很快，市府也將隨時更新系統，以支持更多語種。他還透露，市府已經開始用他本人的說話語音，利用AI技術生成包含中文在內的多語言通話模型，並向市民撥打以傳達一些政府通知，「人們經常在街上攔住我說，我不知道你會說國語。」但實際上，亞當斯只會說英文。

亞當斯在市政管理上以對新技術報以高度熱情而著稱，AI技術是繼無人機、機器狗之後，亞當斯市府的又一次新嘗試。不過，對於AI未來是否會取代人工服務導致大量員工失業的擔憂也一直存在，亞當斯表示，引入AI的目的是為了補充人工服務的不足以提升服務效率，使人們在呼叫時無需長時間等待接聽。市長辦公室首席技術官弗雷澤(Matthew Fraser)透露，AI語音通話技術未來也可能會在311熱線上試用，以便提升普通問題答覆的效率，並將有限的人工服務盡量分配在較為疑難的諮詢上。

亞當斯 AI 紐約市

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