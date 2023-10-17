我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

紐約客談／環保和經濟 紐約如何兩全

紐約客談

紐約的環保問題在近年來成為重要議題。洪水是一個明顯的例子。在過去的幾年中甚至今年，紐約經歷了多次嚴重的洪水事件，導致城市街道被淹沒，房屋被損壞，以及人員傷亡；另外一個例子是加拿大山火導致的空氣汙染問題，這些事件表明，環保問題並不是遠在天邊的抽象議題，而是與人的生存問題息息相關。

因此州長早就提出一系列綠色環保計畫，包括旨在減少溫室氣體排放的第97號地方法(Local Law 97)。但最近紐約多個協會，將紐約州政府告上法庭，目的不是為了阻止該法律，相反他們支持紐約州應對氣候變遷的措施，但是認為應該循序漸進地發展，否則可能會導致大量失業，對市民生計造成傷害，還可能導致能源價格上漲。

這說明除了環保，紐約州面臨的另一個問題是經濟，因此，紐約州政府需要尋找一個平衡點，以確保環保和經濟發展可以同時實現。這意味著需要制定明智的政策，鼓勵綠色和可持續的經濟增長，同時提供支持和轉型機會，給那些受到環保政策影響的企業和工人。

其實，環保問題和經濟問題一樣刻不容緩，但對於仍有大量沒填飽肚子的紐約人來說，實在是無力關心新鮮空氣和水質量，對於他們來說，環保措施可能是變成一種無謂的奢侈品；因此，政府和社會應該確保任何環保政策的實施，都不會對最弱勢的市民造成不公平的負擔。這可能包括提供補貼或財政援助，以幫助低收入家庭更容易轉向綠色能源，或者提供基本的能源需求保護，以確保每個人都能夠負擔能源成本。當然，還需要必要的教育，畢竟不能因為錢，失去地球的未來。

紐約州 洪水 低收入

上一則

心目華埠「講故事」 傳述社區文化歷史

下一則

紐約觀音堂素食分享會 千人參與

延伸閱讀

紐約華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費

紐約華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費
洪災增多 恐致紐新沿海危險物質洩出

洪災增多 恐致紐新沿海危險物質洩出
馬英九率學子訪紐約、華府 蕭美琴將晚宴雙橡園

馬英九率學子訪紐約、華府 蕭美琴將晚宴雙橡園
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

熱門新聞

33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用