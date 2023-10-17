紐約客談／環保和經濟 紐約如何兩全

紐約的環保問題在近年來成為重要議題。洪水 是一個明顯的例子。在過去的幾年中甚至今年，紐約經歷了多次嚴重的洪水事件，導致城市街道被淹沒，房屋被損壞，以及人員傷亡；另外一個例子是加拿大山火導致的空氣汙染問題，這些事件表明，環保問題並不是遠在天邊的抽象議題，而是與人的生存問題息息相關。

因此州長早就提出一系列綠色環保計畫，包括旨在減少溫室氣體排放的第97號地方法(Local Law 97)。但最近紐約多個協會，將紐約州 政府告上法庭，目的不是為了阻止該法律，相反他們支持紐約州應對氣候變遷的措施，但是認為應該循序漸進地發展，否則可能會導致大量失業，對市民生計造成傷害，還可能導致能源價格上漲。

這說明除了環保，紐約州面臨的另一個問題是經濟，因此，紐約州政府需要尋找一個平衡點，以確保環保和經濟發展可以同時實現。這意味著需要制定明智的政策，鼓勵綠色和可持續的經濟增長，同時提供支持和轉型機會，給那些受到環保政策影響的企業和工人。

其實，環保問題和經濟問題一樣刻不容緩，但對於仍有大量沒填飽肚子的紐約人來說，實在是無力關心新鮮空氣和水質量，對於他們來說，環保措施可能是變成一種無謂的奢侈品；因此，政府和社會應該確保任何環保政策的實施，都不會對最弱勢的市民造成不公平的負擔。這可能包括提供補貼或財政援助，以幫助低收入 家庭更容易轉向綠色能源，或者提供基本的能源需求保護，以確保每個人都能夠負擔能源成本。當然，還需要必要的教育，畢竟不能因為錢，失去地球的未來。