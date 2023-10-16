華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費

卡范納(右二)召開里民大會，李榮恩(左一)、馬泰(左二)、白艾榮(右一)參與。(蘇群娟提供)

曼哈頓 下城地區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)15日在華埠 召開里民大會，組織社區居民就公眾關注的議題進行討論，同時組織部分社區服務機構在活動現場提供諮詢服務。卡范納表示，華人小巴應當豁免堵車費 。

里民大會不預設主題，主要由社區居民自行討論和交流，卡范納團隊對討論內容予以紀錄和分析。(記者許君達／攝影)

里民大會在位於喜士打街(Hester St.)100號的孫逸仙初中(M.S.131-Dr. Sun Yat Sen Middle School)舉辦，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)和曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出席會議。卡范納表示，本次會議不預設主題，而是希望組織居民就關心的議題進行討論和交流，由團隊成員紀錄下交流的內容，經整理分析後作為下一步工作的參考。

卡范納介紹，根據他在現場的初步觀察，居民討論較多的主要還是公共安全議題，包括制止仇恨犯罪、減少槍枝暴力等，此外，對於生活品質的討論也不少，居民希望自己的社區能夠更乾淨、更宜居。

在談到日前爭議進入白熱化的堵車費時，卡范納表示，他認為這筆費用應該收取，但針對一些車輛的豁免也有必要，比如往返華埠的通勤小巴就不該被收取費用。「一輛巴士裝載20人，就可以減少19份單人開車進城所造成的壅堵，這是我們應該提倡的出行方式。」

MTA在最新的收費方案拒絕對卡車豁免，而如果送貨卡車被收費，對於收費區內的小商業者又會造成一筆成本上的壓力。卡范納則表示，他認為如果一輛卡車的費用能被眾多商戶平均分攤，對於業主來說應該不會是很大的負擔。他說，他未來還會繼續與MTA方面溝通，爭取更多有利居民的方案變更。