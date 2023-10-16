我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費

記者許君達／紐約報導
卡范納(右二)召開里民大會，李榮恩(左一)、馬泰(左二)、白艾榮(右一)參與。(蘇群娟提供)
卡范納(右二)召開里民大會，李榮恩(左一)、馬泰(左二)、白艾榮(右一)參與。(蘇群娟提供)

曼哈頓下城地區的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)15日在華埠召開里民大會，組織社區居民就公眾關注的議題進行討論，同時組織部分社區服務機構在活動現場提供諮詢服務。卡范納表示，華人小巴應當豁免堵車費

里民大會不預設主題，主要由社區居民自行討論和交流，卡范納團隊對討論內容予以紀錄和...
里民大會不預設主題，主要由社區居民自行討論和交流，卡范納團隊對討論內容予以紀錄和分析。(記者許君達／攝影)

里民大會在位於喜士打街(Hester St.)100號的孫逸仙初中(M.S.131-Dr. Sun Yat Sen Middle School)舉辦，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)和曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出席會議。卡范納表示，本次會議不預設主題，而是希望組織居民就關心的議題進行討論和交流，由團隊成員紀錄下交流的內容，經整理分析後作為下一步工作的參考。

卡范納介紹，根據他在現場的初步觀察，居民討論較多的主要還是公共安全議題，包括制止仇恨犯罪、減少槍枝暴力等，此外，對於生活品質的討論也不少，居民希望自己的社區能夠更乾淨、更宜居。

在談到日前爭議進入白熱化的堵車費時，卡范納表示，他認為這筆費用應該收取，但針對一些車輛的豁免也有必要，比如往返華埠的通勤小巴就不該被收取費用。「一輛巴士裝載20人，就可以減少19份單人開車進城所造成的壅堵，這是我們應該提倡的出行方式。」

MTA在最新的收費方案拒絕對卡車豁免，而如果送貨卡車被收費，對於收費區內的小商業者又會造成一筆成本上的壓力。卡范納則表示，他認為如果一輛卡車的費用能被眾多商戶平均分攤，對於業主來說應該不會是很大的負擔。他說，他未來還會繼續與MTA方面溝通，爭取更多有利居民的方案變更。

堵車費 華埠 曼哈頓

上一則

法拉盛夜驚魂 4男打劫2女 警方追緝

下一則

市議長：雷克島須按時關閉 城區監獄建設延宕 市府要有領導力

延伸閱讀

華埠超市白日遭竊 損失3000元

華埠超市白日遭竊 損失3000元
毆打華埠老婦店員 搶犯被捕

毆打華埠老婦店員 搶犯被捕
爭取豁免堵車費 多家業者曾遊說

爭取豁免堵車費 多家業者曾遊說
每筆收入半數要繳MTA 黃色計程車司機州長辦公室外示威要求豁免堵車費

每筆收入半數要繳MTA 黃色計程車司機州長辦公室外示威要求豁免堵車費

熱門新聞

33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了