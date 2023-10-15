挺以挺巴示威衝突 紐約61人被捕

14日時報廣場聲援巴勒斯坦示威現場。(張傑克提供)

在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進主義團體哈瑪斯(Hamas)的交戰態勢不斷升級下，以、巴雙方的支持者近日在紐約市 各地舉辦多起群體示威活動，至少61人在活動中被捕，其中包括隸屬社會民主團體的皇后區州眾議員 。

由於示威發生前，紐約市警已全員待命，進入高度警戒狀態，因此全市目前並未發生部分民眾擔心的暴力衝突，示威活動也相對和平。市警表示，13日共有61人被逮捕，部分挺以或挺巴的示威者之間，發生了小規模衝突。

紐約市警局表示，14日在布碌崙廣場舉行的集會中，有58名示威者被逮捕。(取自「猶太人聲援和平」團體推特)

舒默家門前靜坐促籲停火

紐約市警局表示，大多數逮捕行動均發生在布碌崙 (布魯克林)大軍廣場(Grand Army Plaza)舉行的集會，遊行由聲稱反對猶太復國主義的「猶太人聲援和平」(Jewish Voice for Peace)團體組織，數百人遊行至聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)位於布碌崙的家門外，要求舒默率團訪問以色列時公開支持加薩停火，這些抗議者靜坐街頭，導致警方封鎖附近街道約一小時。

反對猶太復國主義的「猶太人聲援和平」(Jewish Voice for Peace)團體及數百位與會者，遊行至聯邦參院多數黨領袖舒默家門外，靜坐街頭，呼籲舒默訪以時公開表態支持加薩停火。(取自「猶太人聲援和平」團體推特)

皇后區州眾議員曼當尼被捕

在現場，警員逮捕了58名抗議者，其中包括皇后區州眾議員曼當尼(Zohran Mamdani)。曼當尼隨後在社交平台中寫道，「當整個美國擂起戰鼓，巴勒斯坦人繼續被無差別殺害，現在是站出來的時候了」。示威現場，民眾亦高呼「猶太人說停止對巴勒斯坦人的種族滅絕」、「永遠不再是現在」等口號。

市警發言人表示，布碌崙的抗議者中除一人外，其餘人都被傳喚並釋放，其它拘捕則發生在曼哈頓。其中一名被捕者、32歲的漢森(Jennifer Hansen)14日(周六)下午仍在等候提審。

警方指出，她涉嫌試圖抗拒在中城被押上警車，並一直試圖絆倒和腳踢警員，因此面臨阻礙逮捕、妨礙政府工作、襲擊和擾亂秩序的指控。