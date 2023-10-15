我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

個資外洩 班森賀多名華人存款被盜

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)近期班森賀身分盜竊猖獗，多名華人的個人資料被洩露，導致銀行戶口的積蓄被人盜走；管轄當地的市警62分局發布最新消息，呼籲民眾提高警惕。

第一起案件中，46歲的華男報警表示，有不法分子在日落公園3大道交57街的道明銀行(TD Bank)內，通過自動提款機(ATM)兩次取現，盜走其銀行裡的1500元；銀行目前已將手中持有的監控錄像，交由警方調查。

本月4日，另一名道明銀行的49歲華女顧客也稱，自己的積蓄被人盜走1萬2000元；警方經調查後，發現匪徒來到跟上述的同家銀行內犯案，懷疑兩宗案件是同一名匪徒所為。

一名47歲的華男也在本月報警稱，收到銀行月結單時才發現銀行帳戶內的一筆2萬2000元的積蓄不翼而飛，後來由銀行人員調查才得知，有人在新澤西州的一家大通銀行(Chase Bank)，多次提款盜走這筆數額；受害者指，從來沒有授權任何人提取銀行裡的錢，也不知道歹徒如何取得銀行卡。

第四起案件中，22歲華女報警稱，近期接到家得寶(Home Depot)工作人員的電話，表示批准了一張信貸額度為4000元的信用卡；從未申請過信用卡的華女才驚覺遭到身分盜竊，及時發現並阻止，並沒有遭到損失，警方目前已介入調查。

除身分盜竊外，62分局轄區內日前也發生一起商場盜竊案件，一名52歲的華男8日到18大道交86街的Marshall百貨公司購物時，被小偷趴走錢包，損失多張信用卡、銀行卡和300元現金；竊賊在不久後的下午3時35分、4時40分，分別在86街2021號的Footlocker、86街2141號的Gamestop試圖刷卡消費，但交易並未通過。

華女 信用卡 華男

上一則

華男罹重病 連江同鄉會籌款數萬援助

下一則

華埠超市白日遭竊 損失3000元

延伸閱讀

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
聯合健保8大道辦事處擴充 服務更好

聯合健保8大道辦事處擴充 服務更好
南加竊賊吃定Target 連環盜竊至少25次

南加竊賊吃定Target 連環盜竊至少25次
信用卡遭小額盜刷怎麼辦？ 2招有效自保

信用卡遭小額盜刷怎麼辦？ 2招有效自保

熱門新聞

33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園