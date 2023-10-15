個資外洩 班森賀多名華人存款被盜

布碌崙(布魯克林)近期班森賀身分盜竊猖獗，多名華人的個人資料被洩露，導致銀行戶口的積蓄被人盜走；管轄當地的市警62分局發布最新消息，呼籲民眾提高警惕。

第一起案件中，46歲的華男 報警表示，有不法分子在日落公園3大道交57街的道明銀行(TD Bank)內，通過自動提款機(ATM)兩次取現，盜走其銀行裡的1500元；銀行目前已將手中持有的監控錄像，交由警方調查。

本月4日，另一名道明銀行的49歲華女 顧客也稱，自己的積蓄被人盜走1萬2000元；警方經調查後，發現匪徒來到跟上述的同家銀行內犯案，懷疑兩宗案件是同一名匪徒所為。

一名47歲的華男也在本月報警稱，收到銀行月結單時才發現銀行帳戶內的一筆2萬2000元的積蓄不翼而飛，後來由銀行人員調查才得知，有人在新澤西州的一家大通銀行(Chase Bank)，多次提款盜走這筆數額；受害者指，從來沒有授權任何人提取銀行裡的錢，也不知道歹徒如何取得銀行卡。

第四起案件中，22歲華女報警稱，近期接到家得寶(Home Depot)工作人員的電話，表示批准了一張信貸額度為4000元的信用卡 ；從未申請過信用卡的華女才驚覺遭到身分盜竊，及時發現並阻止，並沒有遭到損失，警方目前已介入調查。

除身分盜竊外，62分局轄區內日前也發生一起商場盜竊案件，一名52歲的華男8日到18大道交86街的Marshall百貨公司購物時，被小偷趴走錢包，損失多張信用卡、銀行卡和300元現金；竊賊在不久後的下午3時35分、4時40分，分別在86街2021號的Footlocker、86街2141號的Gamestop試圖刷卡消費，但交易並未通過。