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201初中校園霸凌案 2中東裔孩子已停課

記者顏潔恩／紐約報導
華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩／攝影)
華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)201初中校園霸凌事件再有進展，兩名涉及霸凌的中東裔孩子目前已被停課，華人家長認為只要孩子肯改就可以了，對校方這樣的處置也頗滿意，無需再多加為難；接下來的精力將放在嚴懲出手打人的成年人身上，並為華童父親雷先生爭取撤銷控罪。

華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩 / 攝影)
華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩 / 攝影)

參與12日與校方閉門會議的家長透露，在座家長提出對孩子安全的擔憂，希望校方開除這對肇事的中東裔兄弟，以保障校園內安全的環境；對此校方表示理解家長的心情，並強調學生在校園內絕對是安全的，只是霸凌事件發生在課後，限制了學校採取直接行動的能力。但保證在案發後採取既定的指南行事，還致電給紐約市警解決問題。

據悉，兩名中東裔小孩已被逮捕，校方透露將會儘量讓他們停課較長時間，但也強調並沒有開除學生的權利，建議家長向市教育局(DOE)提出抗議，改變紀律守則；學校也請求家長不要再在校門前集會，以免分散學生的注意力，雖理解家長迫切的心情，但也希望可以理性對待事情。

華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩 / 攝影)
華裔家長12日在校園外集會。(記者顏潔恩 / 攝影)

學校也承諾，將在每年的新生迎新活動上，為學生和教職員提供相關訓練，預防霸凌事件的發生，學生在開學的第一周內將學習如何尊重他人，期間老師也會細心觀察學生，如有異常將會立即通知校長；目前，市警也在校園附近進行定期巡邏，特別是在學生到校和離校的高峰期，以確保他們的安全。

針對倆孩子的懲罰，許多華人家長已感到相當滿意，認為學校做了不錯的交代，只希望倆小孩從這件事中得到教訓，未來也要「重在教育」，讓他們真心悔改和醒悟；不過，做錯事的大人沙博(Hassan Saab)則要被重重檢討，面臨最高的懲罰。

華人家長表示，將把精力放在協助撤銷華童父親雷先生的控罪上，下周將會到布碌崙地區檢察官辦公室外抗議。

霸凌 華人 教育局

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