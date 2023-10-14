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想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

紐約客談／以哈戰爭 需要和平對話

紐約客談

持續中的以哈戰火，也已延燒至相隔千里的紐約市數日，雙方的支持者及團體，在此地亦有相繼不斷的示威及抗議活動：時報廣場已組織數場大型示威活動，警方全面戒備；持不同立場的大學學生，以各類方式發聲抗議，哥大一名以色列學生，近日還曾在校內遭毆打致使校園緊急關閉。

猶太裔眾多的布碌崙社區，一晚連三起暴力事件，其中兩起還發生在華社附近，讓華人對安危感到擔心；在美華人社群中也就戰爭爭論不斷，吵到不可開交時還競相退群。

以哈衝突持續近百年，雙方局部武力衝突不斷，其中包含複雜的歷史淵源、政治地緣和宗教爭端，很難被簡述成一個切面剖析或簡化成一個絕對的真相，或是抱著「只要敵人支持的我必反對」的邏輯和態度，繼而進行簡單而一刀切地站隊與站台。

但無論如何，雙方任何針對平民以及哈瑪斯殺戮嬰兒的行為，都是難以接受的，試圖「正義化」的暴行依舊是暴行，暴力並不會給流離失所的平民帶來任何的好處，也只會將局面推向進一步的戰亂、衝突以及國際上的孤立，令二戰後追求和平的步伐倒退，把世界往分裂的深淵愈拽愈遠。

有一位網友說得好，「作為亞裔，我對被欺壓的弱者天然存在同情。以色列人的生命珍貴，巴勒斯坦人的生命一樣珍貴。所以我們一直呼籲和平對話，而不是站隊火上澆油。」

另一方面，美國哈佛大學30多個學生團體此前發表公開信，主張以色列要對該地區發生的「所有正在展開暴力事件負有全部責任」，華爾街的對沖基金大老們則聲明，要求公開學生姓名，之後也不會雇用這些人，也有紐約法學院的學生因公開挺巴而丟掉著名律師事務所的工作。如此行徑值得商榷，有許多他法可以表達挫折與憤怒，而不是通過人肉搜索並以學生的就業前途而作為要挾。

以色列 華人 華爾街

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