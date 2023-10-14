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防挺以哈示威騷亂 華社活動取消

記者劉梓祁／紐約報導
市警總部前停有多輛運囚車輛待命。(記者劉梓祁／攝影)
市警總部前停有多輛運囚車輛待命。(記者劉梓祁／攝影)

為應對由以哈戰爭蔓延至紐約市可能帶來的衝突及騷亂，市警(NYPD)於13日已全員戒備，預防潛在騷亂事件在周末前後爆發，大量企業及社區活動亦作出臨時調整。

由於多個市府部門和媒體機構，已在日前發出針對以哈衝突示威的安全提示，諸多市民或團體為此提前做好安全準備，調整出行計畫或更改活動線路，許多企業亦臨時要求員工在家辦公。其中，在曼哈頓華埠經營律師事務所的張雄表示，由於已經年近八旬，在危險警告發出後，家屬便勸告自己當日留在皇后區的家中，避免路途中出現意外。

中國武漢大學大紐約地區校友會原計畫在當晚於曼哈頓下城舉辦「130周年校慶社交聚會」，但亦因為擔憂可能出現的突發治安狀況而選擇將活動延期。根據校友會公告，由於近期以哈衝突和紐約市當地可能出現的遊行及暴亂，經過校友會討論和評估後，為了校友安全而選擇將聚會順延一周。

此外，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)組織亦原訂在當日下午於中城舉行「失智症步行籌款發布會」，但早在一日前宣布延期。其多元化服務副總裁石蔚靜表示，為響應一早發出的安全警報，機構決定令全體員工當天在家辦公，因此發布會也因應取消。

同時允許遠程辦公的還包括金融企業摩根士丹利(Morgan Stanley)。由於其總部位於時報廣場(Times Square)附近，且後者據傳為集會地點之一，員工被告知可以選擇在「支持巴勒斯坦」集會進行當日在家工作。谷歌(Google)母公司Alphabet Inc.亦表示紐約員工可以自行決定是否留在家中。

紐約市 曼哈頓 華埠

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