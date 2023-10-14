持槍現身校園集會 布碌崙市議員韋娜芙遭控罪

韋娜芙現身布碌崙學院集會。(取自韋娜芙推特)

以哈戰火引發的餘波延燒至紐約市 政治圈，布碌崙 (布魯克林)羊頭灣烏克蘭籍的猶太 裔市議員韋娜芙(Inna Vernikov)日前現身布碌崙學院(Brooklyn College)的一個集會時，被人發現攜帶槍枝進入校園，掀起轟動；韋娜芙目前已到警局自首，遭控非法持有槍械武器。

共和黨籍的韋娜芙所代表的第48市議員選區，包括華裔群聚的U大道羊頭灣，她也與當地華人居民交情甚好。

據悉，位於弗萊布士(Flatbush)Bedford大道2900號的布碌崙校園內，12日中午舉行了一場親巴集會；韋娜芙被看到在當日中午至下午3時間出現在校園內，她在一眾抗議人群中拍攝自己，稱示威者為巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的支持者，並說現身集會是為了讓「猶太學生也能感到安全」，在她的強烈抗議下，集會也從校園內遷移至Bedford大道上。

然而在活動中，韋娜芙被民眾發現，有一把手槍的槍托從她褲子的前口袋露了出來，無數張照片和影片都拍到這一畫面，並隨後在社群媒體流傳；警方收到通過後，便試圖聯繫上韋娜芙，當時她已經離開集會。

現年39歲、曾是一名律師的韋娜芙，13日早上在律師的陪同下到布碌崙學院附近的市警70分局自首，被控一項刑事持有槍械武器罪名；被控罪後她已上交了手槍和持槍執照，截至當前，她並未對此發言。

消息指，儘管她擁有紐約州發出的正當持槍執照，但法律規定不可攜帶槍枝到如校園場所內的敏感地點，此外儘管無人因此受傷，但她還是觸犯了E級刑事罪，罪成恐面臨巨額罰款和四年監禁。

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)稍後也針對此事表態，表示公民攜帶槍枝至集會或示威是「不可接受和觸法的行為」，何況是應給紐約客作為榜樣的民選官員，更應遵守法律；她指，若涉及刑事犯罪，紐約市警和布碌崙地區檢察官就有執法的責任，而市議會也會尊重這項程序。