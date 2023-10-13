哥大以色列學生被打 兩派校園示威 緊急封校
以色列與巴勒斯坦戰火升級，紛爭蔓延至紐約市，哥倫比亞大學一名以色列學生11日在校內圖書館遭毆打，該校12日緊急宣布關閉，並提醒學生理性應對巴勒斯坦和以色列學生組織的對抗活動。
19歲女生棍襲 已遭逮捕
根據市警局消息，11日下午約5時40分，在哥大標誌性建築物巴特勒圖書館(Butler Library)前，一名19歲的女生用一根棍子攻擊了24歲的以色列學生，導致受害人一隻手被刮傷，另一隻手的無名指骨折。經調查，警方判定這是帶有偏見性的攻擊，嫌犯已被拘留並遭控襲擊罪(Assault)。
據哥大校報「觀察者」(The Spectator)報導，受害學生現就讀於通識學院(School of General Studies)，11日早晨與同學們在張貼遭哈瑪斯劫持的以色列人質海報時，嫌犯接近他們並稱自己是以色列人，想要一起加入貼海報。11日下午約5時30分，受害人和四名朋友在巴特勒圖書館外，看到嫌犯正在撕掉牆上的海報並用頭巾遮住臉。發現受害人的嫌犯突然情緒失控，大聲喊著粗話，並用棍子打了受害人。
校園也危險 受害人驚嚇
「我接下來幾天都不打算回學校了，遇到這樣的事情不是因為我自己，而是我作為以色列人的身分，因而飽受威脅，我感到很不安。」受害人表示，「我們都很震驚，竟然是在自己的學校內發生這樣的事情，哥大本來應該是我們的避風港。」
為了安全考慮，哥倫比亞大學校方於12日關閉了校園，防治事態擴大，因「巴勒斯坦學生正義組織」(Students for Justice in Palestine)和「支持以色列學生組織」(Students Supporting Israel)當日都在校園內舉辦遊行示威。
該校代理校長米切爾(Dennis A. Mitchell)致信全體師生稱，據悉，兩個組織都在盡最大努力地邀請校外示威者參與此集會，為了保證校園安全，暫時決定對來往人員進行出入管制，位於晨邊高地(Morningside Heights)主校區僅對持有哥大證件的人士開放，「言論自由是我們珍視的基本價值，這激發了知識的積累、批判性思維和不同觀點的探討。但必須強調的是，伴隨這種自由而來的責任，是必須確保校園安全。」
以哈衝突延燒 哈佛也有事
日前在哈佛大學也發生因以哈戰爭引來的校園內不同立場的學生組織對立。
上一則
FB留言