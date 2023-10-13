哥大以色列學生被打 兩派校園示威 緊急封校

一名以色列在哥大標誌性建築物巴特勒圖書館前遭毆打，該校12日緊急宣布對公眾關閉。(記者張心／攝影)

以色列 與巴勒斯坦 戰火升級，紛爭蔓延至紐約市，哥倫比亞大學一名以色列學生11日在校內圖書館遭毆打，該校12日緊急宣布關閉，並提醒學生理性應對巴勒斯坦和以色列學生組織的對抗活動。

19歲女生棍襲 已遭逮捕

根據市警局消息，11日下午約5時40分，在哥大 標誌性建築物巴特勒圖書館(Butler Library)前，一名19歲的女生用一根棍子攻擊了24歲的以色列學生，導致受害人一隻手被刮傷，另一隻手的無名指骨折。經調查，警方判定這是帶有偏見性的攻擊，嫌犯已被拘留並遭控襲擊罪(Assault)。

據哥大校報「觀察者」(The Spectator)報導，受害學生現就讀於通識學院(School of General Studies)，11日早晨與同學們在張貼遭哈瑪斯劫持的以色列人質海報時，嫌犯接近他們並稱自己是以色列人，想要一起加入貼海報。11日下午約5時30分，受害人和四名朋友在巴特勒圖書館外，看到嫌犯正在撕掉牆上的海報並用頭巾遮住臉。發現受害人的嫌犯突然情緒失控，大聲喊著粗話，並用棍子打了受害人。

圖為支持巴勒斯坦的學生。（路透）

圖為支持以色列的學生。（路透）

校園也危險 受害人驚嚇

「我接下來幾天都不打算回學校了，遇到這樣的事情不是因為我自己，而是我作為以色列人的身分，因而飽受威脅，我感到很不安。」受害人表示，「我們都很震驚，竟然是在自己的學校內發生這樣的事情，哥大本來應該是我們的避風港。」

為了安全考慮，哥倫比亞大學校方於12日關閉了校園，防治事態擴大，因「巴勒斯坦學生正義組織」(Students for Justice in Palestine)和「支持以色列學生組織」(Students Supporting Israel)當日都在校園內舉辦遊行示威。

該校代理校長米切爾(Dennis A. Mitchell)致信全體師生稱，據悉，兩個組織都在盡最大努力地邀請校外示威者參與此集會，為了保證校園安全，暫時決定對來往人員進行出入管制，位於晨邊高地(Morningside Heights)主校區僅對持有哥大證件的人士開放，「言論自由是我們珍視的基本價值，這激發了知識的積累、批判性思維和不同觀點的探討。但必須強調的是，伴隨這種自由而來的責任，是必須確保校園安全。」

以哈衝突延燒 哈佛也有事