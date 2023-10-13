猶太教堂遭襲…以哈衝突引安全隱憂 華社連傳暴力事件

兩名少年在布碌崙B'Nai Yosef猶太教堂外發射凝膠彈槍遭拘捕。(谷歌地圖)

以色列和巴勒斯坦 極端組織哈瑪斯的戰爭給紐約市安全帶來隱患，布碌崙 (布魯克林)11日晚發生了三起暴力事件，包括兩名少年用槍對準猶太 教堂，以及一名18歲的巴勒斯坦男子被一群揮舞著以色列國旗的襲擊者毆打。因為這三起案件中有兩起發生在華社附近，華社呼籲謹慎處理這些案件。

警方稱，第一起事件發生在周三晚上7時40分左右，有人看到兩名少年在格雷夫森德(Gravesend)海洋公園大道(Ocean Parkway)傍邊的B'Nai Yosef猶太教堂外發射凝膠彈槍(gel pellet guns)。當地的一支猶太巡邏隊首先作出反應，攔住了這兩名少年，兩名少年已被警察拘捕。

大約三小時後，一名18歲的巴勒斯坦男子與朋友在貝瑞吉散步時，遭到從車上揮舞以色列國旗的男子襲擊。這些駕車男子高喊反巴勒斯坦的口號，然後停車撲向這名巴勒斯坦男子，對他拳打腳踢。媒體報道稱，警方正對這起事件進行調查，認為這可能是一起仇恨犯罪。

第三起襲擊事件也是對巴勒斯坦國旗的憤怒引發的，事件發生在布碌崙的法拉盛大道(Flushing Ave)交克萊森大道(Classon Ave)附近。媒體稱，兩名明顯是猶太人的男子走到兩名手持巴勒斯坦國旗的男子面前，他們搶過一面國旗並擊打其中一人的頭部。

因為頭兩起事件發生在布碌崙華社附近，引起了華社的反響。紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，不管誰打誰，這種案件都屬於非常敏感的案件，處理不好會激化矛盾，他呼籲警方謹慎處理，但他不認為對華社有實質性影響。

面對紐約市以巴雙方支持者的抗議示威，同心會會長李江華呼籲要用和平的方式，反對肢體衝突。他認為以巴衝突非常複雜，希望這次哈瑪斯與以色列的武裝衝突能早日和平解決。布碌崙社區服務中心負責人羅添福表示，紐約是一個各族裔共存的大都市，各族裔要看到別人的好處，要學會互相包容，和平共處。