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前哈瑪斯領袖號召示威 市警全員制服待命 嚴防騷亂

記者劉梓祁／紐約報導
前哈瑪斯領袖呼籲全球抗議，市警要求全員待命。(記者劉梓祁／攝影)
前哈瑪斯領袖呼籲全球抗議，市警要求全員待命。(記者劉梓祁／攝影)

中東戰爭引發的國際影響於紐約市持續發酵，在以色列巴勒斯坦伊斯蘭極端主義團體哈瑪斯(Hamas)的戰爭進入第五日之際，前哈瑪斯領導人梅沙爾(Khaled Meshaal)公開敦促全球穆斯林群體加入抗議以色列的行動之中；對此，紐約市警(NYPD)要求全體警員進入待命狀態，預防潛在的騷亂事件在市內爆發。州府、市府均表示，目前沒有發現可信的安全威脅，但將高度戒備。

在以巴局勢持持續造成死亡人數上升之際，前哈瑪斯領導人梅沙爾呼籲全球伊斯蘭信仰組織及群體在13日舉行抗議活動。警局總部已經向全員發出命令，要求全體制服警員必須在13日(周五)在各自崗位待命，以預防可能因哈瑪斯前領導人號召全球支持巴勒斯坦人而引發的騷亂。據市警數據，截至本年7月，全市共有3萬3582名制服警員。

警局發予成員的備忘錄顯示，所有級別的警員都被要求在當日穿著制服履職，並隨時準備聽從部署。當局還規定，警員將不會被允許請假或改變班次，並且該命令將持續有效，直到另行通知。為此，鑑於市內存在龐大猶太裔群體，市警加強了屬下77個分局的安全措施，並分配額外警力監控各分局的入口和停車區域。

在華人社區的社交群組中，亦有成員轉發提示指哈瑪斯將在13日舉行抗議活動，地點或包括曼哈頓中城麥迪遜大道(Madison Avenue)周邊，但本報無法獨立核實，且警方表示並未有「具體或可信的威脅」。

在12日晚的新聞發布會中，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)亦重申，目前沒有可信的安全威脅存在，並會確保市民安全。亞當斯表示，已指示警方加派額外資源至學校及宗教場所。霍楚亦說，當前全州範圍內均無活躍威脅，但會繼續保持高度警惕。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已在早前宣布國家進入「戰爭狀態」，並表示會令哈瑪斯將付出「前所未有的代價」。另一邊，哈瑪斯治下的加薩(Gaza)地帶衛生官員報告稱，至少已有1400名巴勒斯坦人死亡，和超過6000人受傷。此外，已有至少1200人在以色列被哈瑪斯成員殺害，其中包括22名美國公民。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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