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中東男毆華生 警員：該案為報復 非仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
陳警佐報告當日案發過程，指該案件為報復行為、而非仇恨犯罪。(記者顏潔恩／攝影)
陳警佐報告當日案發過程，指該案件為報復行為、而非仇恨犯罪。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)第20學區委員會11日晚在264小學舉辦例會，著重關注在日前發生的中東裔、華裔家庭互毆和霸凌案件上；一名68分局警員向華裔家長報告案發經過，指出該案件為報復行為、而非仇恨犯罪。

68分局華裔陳姓警佐(Sergeant)表示，9月28日在校園發生攻擊案時，警員便採取行動，試圖確定出手打學生的大人的身分；但在這個過程中事情發生得太快，中東裔家庭知道受害學生的住所，直接上門找人報復。

他指出，這個案件並非涉及仇和犯罪，而是一名激進成年人的報復行動，沙博(Hassan Saab)目前已被捕控罪，並被法院勒令禁止出現在學校、受害學生的住家附近；他說，市警與發生攻擊案的201初中有良好的關係，接下來也會通過每周的學校會議，討論如何避免類似案件再度發生，並承諾針對此案件，警方會密切展開調查。

一名華人家長提出質問，為何一開始沒將沙博抓起來，導致後續的更多暴力攻擊，且許多影片中拍到中東裔家庭用種族歧視字眼辱罵華裔家庭，理應控以仇恨犯罪；陳警佐解釋道，整起案件由學生們為了打籃球，在學校的籃球場爆發爭執，不存在種族因素。當警員抵達醫院時，中東裔家庭也離開了，當下未逮到人。

面對家長不滿受害學生的父親雷先生被捕一事，陳警佐說，對於雷先生是否出於自衛，這其實是處於具有爭議性的「灰色地帶」；若涉及拿起武器並導致有人受傷，警員便需要盤問並聽雙邊的說法，而當日到場調查情況的警員在做完筆錄後，做了兩邊都逮人的決定。

隨後，一名家長認為孩子們在校也隨時會撞見彼此，擔憂更多的霸凌會發生在學生身上，要求市教育局、第20學區委員會讓中東裔小孩轉校；華裔家長李江華補充，中東裔家庭已知受害者的住址，且對方是很衝動、暴力的人，就算轉校也無法防他們不會再上門報復，希望當局和校方可以制定一項安全計畫，確保受害者一家的安危。

第20學區委員會例行會議。(記者顏潔恩/攝影)
第20學區委員會例行會議。(記者顏潔恩/攝影)

華裔 學區 霸凌

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